José Mourinho vuelve al Real Madrid: Benfica oficializó su salida al Merengue

l club portugués confirmó que el Real Madrid formalizó la intención de contratar al entrenador por 15 millones de euros. The Special One iniciará su segundo ciclo en la Casa Blanca.

09/06/2026

José Mourinho volverá a dirigir al Real Madrid. Tras el triunfo de Florentino Pérez en las elecciones, el presidente Merengue cumplió una de sus promesas de campaña y avanzó por el regreso del entrenador portugués, que reemplazará a Álvaro Arbeloa.

La oficialización llegó a través de Benfica, último club de Mourinho, que publicó un comunicado en sus redes sociales confirmando la salida del técnico rumbo al conjunto español.

“Benfica SAD comunicó a la CMVM que el Real Madrid CF formalizó la intención de contratar a José Mourinho por un valor de 15 millones de euros, habiendo el entrenador dado su acuerdo. Gracias, José Mourinho”, informó el club portugués.

Además, Benfica confirmó rápidamente a su reemplazante. “Benfica informa que ha llegado a un acuerdo con Marco Silva para la celebración de un contrato de trabajo válido por dos temporadas, extensible hasta 2028/29”, agregó la institución.

De esta manera, Mourinho tendrá su segundo ciclo en el Real Madrid, luego de su primera etapa entre 2010 y 2013. En aquel período dirigió 178 partidos, con un saldo de 128 triunfos, 28 empates y 22 derrotas.

Durante ese paso por la Casa Blanca, The Special One consiguió tres títulos: La Liga 2012, la Copa del Rey 2011 y la Supercopa de España 2012.

La cuenta pendiente de aquel ciclo quedó en la Champions League, certamen que Mourinho ganó como entrenador con Porto en 2004 y con Inter en 2010. También conquistó dos Europa League, con Porto en 2003 y Manchester United en 2017, y una Conference League con Roma en 2022.

En total, el entrenador portugués acumula 26 trofeos a lo largo de su carrera, una trayectoria que lo mantiene como uno de los técnicos más exitosos del fútbol mundial.

Por su parte, Álvaro Arbeloa no continuará en Real Madrid. Días atrás había asegurado que no formaría parte del cuerpo técnico de Mourinho, ya que el portugués llegaría con su propio equipo de trabajo. Este martes, el Merengue confirmó la desvinculación del entrenador español.

Con el regreso de Mourinho, Real Madrid inicia una nueva etapa deportiva bajo el mando de un técnico que conoce el club y que vuelve con el objetivo de recuperar protagonismo tras dos temporadas sin títulos importantes.