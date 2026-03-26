Buenas noticias: la crecida del Río Dulce pasó a Alerta Amarilla

El Comité de Emergencia Municipal (COE) emitió un parte de prensa dando a conocer la situación actual del caudal del principal río provincial.

Hoy 23:20

La Municipalidad de Termas de Río Hondo informa a todos los vecinos una buena noticia: la creciente del Río Dulce llegó a su fin y la situación está bajo control. El río, que venía alto y con mucha fuerza, ya empezó a calmarse.

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Hoy está dentro de niveles seguros y esperables.

¿Qué significa esto en palabras simples?

El agua sigue corriendo, pero sin peligro para la población.

Ya no estamos en una situación de emergencia, sino de cuidado y seguimiento.

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¿Qué decisión se tomó?

Se bajó el nivel a Alerta Amarilla.

Esto quiere decir:

No hay riesgo grave

El río está controlado

Pero se sigue observando de cerca por prevención

Alerta Amarilla

¿Qué está haciendo el Municipio?

Ahora comienza una etapa de:

Limpieza de zonas afectadas

Arreglo de espacios públicos

Recuperación de lugares que pudieron haber sido dañados

Al mismo tiempo, los equipos técnicos siguen monitoreando el río las 24 horas.

¿Cómo está hoy la ciudad?

De a poco, todo vuelve a la normalidad:

Se recuperan los espacios públicos

Se reactivan las actividades habituales

La ciudad empieza a retomar su ritmo

Recomendación importante para todos

Aunque la situación está controlada, todavía pedimos colaboración:

Evitar zonas donde haya trabajos de limpieza

Respetar las indicaciones del personal municipal

Mantener precaución, sobre todo cerca del río.

Hoy podemos decir que lo más difícil ya pasó.