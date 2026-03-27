La autocrítica de Franco Colapinto tras un viernes exigente en el GP de Japón

El piloto argentino completó sus primeras vueltas en el histórico circuito japonés y finalizó 16° y 17° en las prácticas libres.

Hoy 09:16

El argentino Franco Colapinto vivió este viernes un momento especial en su carrera al girar por primera vez en el mítico circuito de Suzuka, en el marco de las prácticas libres del Gran Premio de Japón de Fórmula 1. El piloto de Alpine terminó la jornada con sensaciones encontradas tras ubicarse 16° y 17° en las dos sesiones.

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El joven bonaerense destacó la experiencia de manejar en uno de los trazados más emblemáticos del calendario, aunque admitió que no fue un día sencillo desde lo deportivo.

“Fue un día complicado, pero aprendimos mucho”

Tras finalizar la actividad, el piloto argentino hizo un balance de su primera experiencia en Suzuka y remarcó el valor del aprendizaje.

“En general, ha sido un día de entrenamientos complicado, pero hemos aprendido mucho. Es la primera vez que conduzco en Suzuka, este circuito legendario, y fue genial experimentarlo con un auto de Fórmula 1 y afrontar algunas de estas curvas tan especiales”, expresó Colapinto.

Además, explicó que con el correr de las vueltas logró mejorar sus sensaciones: “Al final de la primera sesión estábamos en una posición mucho mejor, aunque no del todo seguros con el coche, especialmente en algunas de las zonas de alta velocidad”.

Los tiempos de Franco Colapinto en las prácticas libres

En la primera práctica libre, el argentino marcó un tiempo de 1m33s361 que lo ubicó en el puesto 16, mientras que su compañero Pierre Gasly terminó 15° con 1m32s978.

En la segunda sesión, Colapinto finalizó 17° con un registro de 1m32s438, en tanto que el piloto francés mejoró hasta la 14ª posición con 1m31s734.

Los números de Alpine en la jornada

Durante el viernes, el equipo Alpine completó un total de 106 vueltas en Suzuka: 54 giros de Gasly y 52 de Colapinto, acumulando 302 kilómetros de rodaje.

Ambos pilotos trabajaron con los compuestos C1, C2 y C3 de neumáticos Pirelli, recopilando datos clave de cara a la clasificación del sábado.

De cara a lo que viene, Colapinto se mostró optimista: “Tenemos algunos detalles que revisar y corregir, y esperamos poder llegar a la clasificación en una posición mucho mejor y más competitiva”, concluyó el argentino, que sigue sumando experiencia en la máxima categoría del automovilismo mundial.