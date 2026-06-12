Escocia le ganó a Haití y comenzó la Copa del Mundo con el pie derecho

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 JUN 2026 | 14º
Mundial 2026
26' Grupo D
Australia 0
Turquía 0
14 / 06 / 2026
FINALIZADO Grupo C
Haití 0
Escocia 1
FINALIZADO
FINALIZADO Grupo C
Brasil 1
Marruecos 1
FINALIZADO
14:00 Grupo E
Alemania -
Curazao -
14 / 06 / 2026
17:00 Grupo F
Países Bajos -
Japón -
14 / 06 / 2026
20:00 Grupo E
Costa de Marfil -
Ecuador -
14 / 06 / 2026
14 / 06 / 2026 13' Grupo D
Australia
0 - 0
Turquía
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
1 - 1
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
4 - 1
Paraguay
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Qatar
1 - 1
Suiza
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
1 - 1
Marruecos
13 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Haití
0 - 1
Escocia
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda
16 / 06 / 2026 16:00 Grupo I
Francia
vs
Senegal
16 / 06 / 2026 19:00 Grupo I
Irak
vs
Noruega
16 / 06 / 2026 22:00 Grupo J
Argentina
vs
Argelia
17 / 06 / 2026 01:00 Grupo J
Austria
vs
Jordania
17 / 06 / 2026 14:00 Grupo K
Portugal
vs
RD Congo
17 / 06 / 2026 17:00 Grupo L
Inglaterra
vs
Croacia
17 / 06 / 2026 20:00 Grupo L
Ghana
vs
Panamá
17 / 06 / 2026 23:00 Grupo K
Uzbekistán
vs
Colombia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 1 0 1 0 1 1 0 1
2 Canadá 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Qatar 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Suiza 1 0 1 0 1 1 0 1

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Escocia 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Brasil 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Marruecos 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Haití 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Estados Unidos 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Paraguay 1 0 0 1 1 4 -3 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Escocia le ganó a Haití y comenzó la Copa del Mundo con el pie derecho

En el Boston Stadium, los escoceses se quedaron con el triunfo por 1 a 0 por la primera fecha del Grupo C.

13/06/2026
Escocia festejo

Escocia tuvo una jornada inolvidable en el Mundial 2026. El conjunto europeo derrotó por 1 a 0 a Haití en un encuentro correspondiente al Grupo A y logró una victoria mundialista que se hizo esperar durante más de tres décadas. El último festejo escocés en una Copa del Mundo había sido el 11 de junio de 1990, cuando venció a Suecia por 2 a 1 en la fase de grupos de Italia 90.

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El equipo dirigido por Steve Clarke mostró personalidad desde el inicio y tomó el control del juego a partir de una circulación paciente y ordenada. Con Ben Doak como principal arma ofensiva por el sector derecho y la movilidad de sus mediocampistas, Escocia comenzó a generar peligro. La primera gran ocasión llegó con un remate de Scott McTominay que se estrelló contra un poste, anticipando lo que vendría minutos después.

La ventaja llegó gracias a John McGinn, quien aprovechó una acción ofensiva para marcar el único gol del partido. Si bien Escocia nunca logró establecer una superioridad abrumadora, sí mostró mayor claridad que su rival y supo administrar la diferencia durante gran parte del encuentro.

Del otro lado, Haití, que regresó a una Copa del Mundo después de 52 años tras su única participación en Alemania 1974, fue creciendo con el correr de los minutos. La sociedad entre Experience, Providence, Bellegarde y Jacques le permitió manejar mejor la pelota en algunos pasajes, aunque le faltó profundidad para transformar esa posesión en situaciones concretas de peligro.

En el segundo tiempo, Escocia tuvo oportunidades para ampliar la ventaja y liquidar la historia, pero no logró concretarlas. Esa falta de eficacia mantuvo con vida a Haití, que en el tramo final adelantó sus líneas y obligó al conjunto británico a replegarse cerca de su área. Sin embargo, la defensa escocesa resistió los intentos caribeños y sostuvo una victoria tan trabajada como valiosa.

El pitazo final desató el festejo de los escoceses en un estadio de Boston colmado por más de 64.000 espectadores. Además de romper una sequía de 36 años sin triunfos mundialistas, Escocia quedó como líder del Grupo A gracias al empate registrado entre Brasil y Marruecos. Una noche histórica que seguramente se celebró con un buen whisky y una enorme sonrisa en todo el país.

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