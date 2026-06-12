Escocia le ganó a Haití y comenzó la Copa del Mundo con el pie derecho

En el Boston Stadium, los escoceses se quedaron con el triunfo por 1 a 0 por la primera fecha del Grupo C.

13/06/2026

Escocia tuvo una jornada inolvidable en el Mundial 2026. El conjunto europeo derrotó por 1 a 0 a Haití en un encuentro correspondiente al Grupo A y logró una victoria mundialista que se hizo esperar durante más de tres décadas. El último festejo escocés en una Copa del Mundo había sido el 11 de junio de 1990, cuando venció a Suecia por 2 a 1 en la fase de grupos de Italia 90.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo dirigido por Steve Clarke mostró personalidad desde el inicio y tomó el control del juego a partir de una circulación paciente y ordenada. Con Ben Doak como principal arma ofensiva por el sector derecho y la movilidad de sus mediocampistas, Escocia comenzó a generar peligro. La primera gran ocasión llegó con un remate de Scott McTominay que se estrelló contra un poste, anticipando lo que vendría minutos después.

La ventaja llegó gracias a John McGinn, quien aprovechó una acción ofensiva para marcar el único gol del partido. Si bien Escocia nunca logró establecer una superioridad abrumadora, sí mostró mayor claridad que su rival y supo administrar la diferencia durante gran parte del encuentro.

Del otro lado, Haití, que regresó a una Copa del Mundo después de 52 años tras su única participación en Alemania 1974, fue creciendo con el correr de los minutos. La sociedad entre Experience, Providence, Bellegarde y Jacques le permitió manejar mejor la pelota en algunos pasajes, aunque le faltó profundidad para transformar esa posesión en situaciones concretas de peligro.

En el segundo tiempo, Escocia tuvo oportunidades para ampliar la ventaja y liquidar la historia, pero no logró concretarlas. Esa falta de eficacia mantuvo con vida a Haití, que en el tramo final adelantó sus líneas y obligó al conjunto británico a replegarse cerca de su área. Sin embargo, la defensa escocesa resistió los intentos caribeños y sostuvo una victoria tan trabajada como valiosa.

El pitazo final desató el festejo de los escoceses en un estadio de Boston colmado por más de 64.000 espectadores. Además de romper una sequía de 36 años sin triunfos mundialistas, Escocia quedó como líder del Grupo A gracias al empate registrado entre Brasil y Marruecos. Una noche histórica que seguramente se celebró con un buen whisky y una enorme sonrisa en todo el país.