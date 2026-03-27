Baja en la Selección Argentina: Panichelli se rompió los ligamentos cruzados y se termina su sueño mundialista

El delantero sufrió la lesión en la práctica del jueves, el mismo problema que tuvo hace dos años.

Hoy 09:07

La Selección Argentina recibió una pésima noticia durante el entrenamiento vespertino de este jueves: el delantero Joaquín Panichelli sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha y quedó descartado de la pelea por un lugar en el Mundial 2026.

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La lesión se produjo durante la última práctica previa al amistoso frente a Mauritania, cuando el atacante del Racing de Estrasburgo debió retirarse entre lágrimas, a la espera de los estudios médicos que finalmente confirmaron la gravedad del problema.

Una lesión que frena su gran momento

Si bien en un primer momento existía la esperanza de que se tratara de una dolencia menor, los estudios realizados durante la madrugada confirmaron el peor diagnóstico: una lesión similar a la que había sufrido hace dos años.

El golpe es aún más duro teniendo en cuenta el gran presente que atravesaba el delantero en la Ligue 1, donde se posicionaba como máximo goleador con 16 tantos, rendimiento que lo había puesto definitivamente en el radar del entrenador Lionel Scaloni.

Un sueño mundialista que deberá esperar

El gran nivel de Panichelli le permitió debutar con la Albiceleste a fines de 2025 en un amistoso ante Angola, y había vuelto a ser convocado en esta fecha FIFA como una de las alternativas ofensivas pensando en la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Sin embargo, esta nueva lesión lo deja fuera de carrera en un momento clave y le impide luchar por un lugar en el plantel que viajará a Estados Unidos, México y Canadá.

De esta manera, el delantero deberá enfocarse ahora en su recuperación, mientras la Selección pierde a una de las alternativas que venía pidiendo pista gracias a su gran presente en el fútbol europeo.