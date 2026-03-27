En vivo: Argentina suma rodaje ante Mauritania en la Bombonera en la previa al Mundial 2026

Se enfrentan este viernes desde las 20:15 en la cancha de Boca. Transmite Canal 7 Satelital de Santiago del Estero.

Hoy 21:55

La Selección Argentina afronta un nuevo compromiso internacional en el primero de los últimos amistosos antes de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará ajustar detalles y seguir consolidando una base futbolística de cara a la gran cita. Juega desde las 20:15.

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