En vivo: Argentina suma rodaje ante Mauritania en la Bombonera en la previa al Mundial 2026

Se enfrentan este viernes desde las 20:15 en la cancha de Boca. Transmite Canal 7 Satelital de Santiago del Estero.
La Selección Argentina afronta un nuevo compromiso internacional en el primero de los últimos amistosos antes de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará ajustar detalles y seguir consolidando una base futbolística de cara a la gran cita. Juega desde las 20:15.
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