Detienen a hombre en Resistencia acusado de abuso sexual tras denuncia laboral

La Comisaría Octava Metropolitana detuvo a un hombre de 37 años en Resistencia, Chaco, acusado de abuso sexual tras una denuncia presentada por una joven de 27 años.

Hoy 03:21

Efectivos de la Comisaría Octava Metropolitana llevaron a cabo la detención de un hombre de 37 años en Resistencia, Chaco, en el marco de una investigación por supuesto abuso sexual con acceso carnal.

La causa se inició tras la denuncia de una joven de 27 años, quien alegó haber sido contactada a través de la red social Instagram por el acusado, propietario de una estética en calle Güemes al 1500.

Según el relato de la denunciante, el hombre le ofreció un puesto de trabajo como masajista, lo que la llevó a acudir al establecimiento, donde presuntamente ocurrió el abuso.

Tras la denuncia, el fiscal Víctor Reccio ordenó la individualización y aprehensión del acusado, lo que llevó a un operativo por parte del personal del Servicio Externo de la Comisaría Octava.

El hombre, cuyo domicilio se encuentra en Villa Río Negro, fue conducido a la comisaría y se le secuestró un teléfono celular que se considera de interés para la investigación.

Finalmente, la Fiscalía notificó al detenido sobre su aprehensión en relación a la causa por Supuesto Abuso Sexual con Acceso Carnal, destacando la gravedad de las acusaciones en su contra.