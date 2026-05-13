Mujer herida tras ser atropellada por un motociclista en Perico

Una mujer de 65 años fue hospitalizada tras ser atropellada por un motociclista que se dio a la fuga en Perico, Jujuy.

Hoy 02:41

En un incidente vial ocurrido en la ciudad de Perico, Jujuy, una mujer de 65 años resultó herida tras ser atropellada por un motociclista que posteriormente se dio a la fuga. La víctima fue trasladada al hospital Arturo Zabala, donde se encuentra internada fuera de peligro.

El atropello tuvo lugar el lunes por la noche, cuando transeúntes que circulaban por la avenida La Bandera alertaron al Sistema 911 tras observar el siniestro. La ambulancia del Same llegó rápidamente al lugar para asistir a la mujer, quien yacía tendida en la cinta asfáltica.

El personal médico realizó un diagnóstico inicial y, debido a las lesiones visibles que presentaba, la mujer fue trasladada de inmediato al hospital para recibir atención médica. Según reportes, su estado es estable y no corre peligro.

Las autoridades policiales de la Seccional 21° iniciaron una investigación para dar con el motociclista que causó el accidente. Testigos del incidente indicaron que la mujer, junto a su hijo, cruzaba la avenida cuando fue embestida.

Los testigos describieron al sospechoso como un hombre que conducía una motocicleta de color negro con rojo, vistiendo una campera azul y un pasamontañas negro. Esta información es clave para las autoridades en su búsqueda del autor del atropello.

Como parte de la investigación, el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación ha solicitado la revisión de las cámaras de seguridad de la Central de Monitoreo local, con el fin de identificar al motociclista y esclarecer los detalles del incidente que dejó a la mujer hospitalizada.