Manchester City, bajo amenaza: una sanción histórica podría ponerlo al borde del descenso

El club de Guardiola enfrenta un proceso por irregularidades financieras que podría derivar en una quita masiva de puntos y un impacto sin precedentes en la Premier League.

Hoy 21:00

El futuro deportivo de Manchester City quedó envuelto en una enorme incertidumbre. El proceso por presuntas irregularidades económicas que arrastra desde hace años podría desembocar en una sanción histórica en la Premier League, con una posible quita de entre 40 y 60 puntos que cambiaría por completo la tabla y pondría en jaque su permanencia.

Las acusaciones apuntan a maniobras cometidas entre 2009 y 2018, período en el que el club habría ocultado información financiera clave, incluyendo detalles sobre pagos a jugadores y entrenadores. Además, se le imputa no haber respetado las normas de fair play financiero y no colaborar plenamente con las investigaciones.

Según el especialista Kieran Maguire, la magnitud del caso justificaría una sanción de gran impacto. Aunque descartó un descenso automático por reglamento, aclaró que una deducción de ese calibre podría tener consecuencias similares en lo deportivo. Como antecedente, mencionó castigos recientes en Inglaterra y comparó el posible escenario con el vivido por la Juventus en Italia.

Actualmente, el equipo dirigido por Pep Guardiola marcha segundo con 61 puntos. Sin embargo, una quita extrema lo desplomaría en la clasificación a falta de pocas fechas para el cierre del campeonato, comprometiendo seriamente su continuidad en la máxima categoría.

El expediente incluye más de un centenar de cargos y un juicio que se extendió durante semanas. Para su defensa, el club contrató a David Pannick, uno de los letrados más prestigiosos del Reino Unido. Mientras tanto, el fallo podría conocerse en los próximos meses, aunque todavía no hay una fecha oficial confirmada.

Desde el club sostienen su inocencia y continúan proyectando a largo plazo. En ese contexto, Guardiola fue claro: aseguró que aceptarán la sentencia y remarcó que, hasta que no se demuestre lo contrario, todos son inocentes. El desenlace promete ser determinante no solo para el City, sino para todo el fútbol inglés.