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Sofía Gonet sorprendió al revelar que no se depila: "Depende de cómo me siento yo"

La influencer dejó una frase que generó impacto en televisión, defendió su decisión sin vueltas y abrió un debate sobre los mandatos estéticos y la libertad personal.

Hoy 00:16

Sofía Gonet volvió a dar que hablar tras la entrevista que dio al aire de A la Barbarossa (Telefe). Fiel a su estilo frontal, dejó a todos boquiabiertos con una revelación inesperada sobre su rutina de belleza.

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La charla con Georgina Barbarossa y su panel tomó un giro inesperado cuando le preguntaron por la depilación. Sin vueltas, La Reini disparó: “No, yo no me depilo”. La reacción en el estudio fue inmediata: sorpresa, risas y hasta algún que otro gesto de incredulidad.

Lejos de esquivar el tema, Sofía explicó su decisión con total sinceridad: “No me gusta que me toqueteen. No, no me gusta hacerme la depilación”. Pero aclaró que no se trata de una regla estricta: “A veces sí, a veces no. Depende de mí”.

La influencer también dejó en claro que su postura no responde a mandatos sociales ni a lo que puedan pensar los demás. “Si voy a tener un encuentro con otra persona, no me importa”, aseguró. Y remató: “Me depilo si tengo ganas, pero depende de cómo me siento yo, no por la otra persona”.

La sinceridad de La Reini generó un fuerte debate en el piso y muchos destacaron su actitud de priorizar el bienestar propio por sobre las presiones externas.

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