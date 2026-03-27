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El Salvador aprueba la prisión perpetua a menores criminales

La reforma establece “la inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil” que existía para graves delitos.

Hoy 16:45

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la prisión perpetua para menores de 18 años “homicidas, violadores y terroristas” en este país donde el presidente Nayib Bukele mantiene una “guerra” antipandillas que cumple cuatro años.

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Se “incorpora la pena de prisión perpetua dentro del catálogo excepcional a menores en conflicto con la ley penal”, consigna parte del texto de la reforma a la Ley Penal Juvenil que forma parte del endurecimiento de la legislación contra el crimen propuesta por Bukele, reportó el sitio DW.

La reforma establece “la inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil” que existía para graves delitos pero contempla “revisiones periódicas” de la pena perpetua para determinar nivel de rehabilitación y de riesgo para recibir “libertad controlada”.

A propuesta de Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó el 17 de marzo la prisión perpetua después de que ONG lo señalaron de cometer “crímenes de lesa humanidad” en la lucha contra la delincuencia.

“Ratifícase el acuerdo de reforma constitucional” por lo que “la pena perpetua sólo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas (pandilleros)”, precisa el texto de la reforma que  contó con el voto de 58 de los 60 diputados del Congreso unicameral. La reforma entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

“Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol”, aseguró el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.

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