Mes de la Mujer: emotivo homenaje a las referentes de los Centros de Jubilados de la Capital

En el marco del día internacional de la mujer, la Subdireccíón de la Tercera Edad de la Municipalidad de la Capital, realizó un homenaje a las referentes de los Centros de Jubilados de la Capital bajo la premisa “Mujeres que construyen historia”, en las instalaciones del Óvalo del Parque Sur.

Hoy 10:05

El encuentro estuvo encabezado por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón, la subsecretaria de Educación y Desarrollo Comunitario, Nancy Bravo, la subdirectora de la Tercera Edad Nélida Barrionuevo y la referente Reina Castillo.

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El secretario de Gobierno llevó el saludo de la Intendente, Ing. Norma Fuentes, a los centros de jubilados y en nombre de ella los instó a continuar construyendo espacios de humanidad y amor que promuevan el desarrollo de lazos con la comunidad.

Durante la ceremonia, las autoridades hicieron entrega de certificados de reconocimiento a representantes de los diferentes centros de jubilados por su destacada representación e intervención en los espacios y actividades que llevan adelante durante el año.

El encuentro cerró con la presentación artística de los talleres de folclore y un espectáculo musical.