El dramático momento que le tocó atravesar a un jugador de Racing que terminó herido

Matko Miljevic sufrió una herida con un arma blanca durante un intento de asalto en Puerto Madero y no jugará ante San Martín de Formosa.

Hoy 16:08

Racing Club tendrá una baja sensible para su debut en la Copa Argentina. Se trata de Matko Miljevic, quien quedó fuera del partido ante San Martín de Formosa luego de haber sido herido en un intento de robo ocurrido el jueves pasado.

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Según informó la institución de Avellaneda, el futbolista sufrió una herida con un arma punzante cuando intentaron robarle una cadena de oro y su teléfono celular en la zona de Puerto Madero. Tras el episodio, el jugador manifestó molestias físicas que finalmente llevaron al cuerpo técnico a desafectarlo del encuentro.

El mensaje de Miljevic tras el incidente

A través de sus redes sociales, el ex mediocampista de Huracán llevó tranquilidad y agradeció el apoyo recibido.

“Quiero agradecer todos los mensajes de cariño que estoy recibiendo por lo ocurrido. Estoy bien, descansando y con ganas de volver lo antes posible”, expresó el jugador.

Además, también destacó el trabajo del cuerpo médico y el respaldo del plantel y los hinchas, asegurando que espera regresar “con más fuerza que nunca”.

Se espera su regreso a los entrenamientos

Pese a la situación, Miljevic permaneció junto al grupo de jugadores concentrados para monitorear su evolución y, en principio, se espera que el lunes pueda reincorporarse a los entrenamientos pensando en el clásico frente a Independiente.

El mediocampista tenía chances de ser titular en el encuentro que se disputará desde las 21:15 en el estadio de Banfield, aunque el entrenador Gustavo Costas todavía no confirmó la formación.

Miljevic venía intentando recuperar protagonismo en el equipo tras algunos partidos con poca participación. Había sido expulsado ante Independiente Rivadavia, fue reemplazado en el entretiempo frente a Estudiantes de Río Cuarto y no sumó minutos contra Belgrano.

El volante llegó a Racing tras una negociación que rondó los tres millones de dólares, luego de varias semanas de conversaciones cuando su pase parecía caerse.

Ahora, su recuperación será clave para volver a meterse en la consideración del cuerpo técnico en una etapa importante de la temporada para la Academia.