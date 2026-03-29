Con fe y tradición, Santiago del Estero inició la Semana Santa con el Domingo de Ramos

La celebración se realizó en la explanada de la Municipalidad de la Capital y culminó con una peregrinación hacia la Catedral Basílica. Contó con la presencia del arzobispo Vicente Bokalic y de la intendente Norma Fuentes.

Hoy 12:48

Con una importante participación de fieles y familias, se realizó este domingo la tradicional bendición de ramos en la explanada del Palacio Municipal, dando inicio a las celebraciones por el Domingo de Ramos, jornada que marca el comienzo de la Semana Santa en el calendario cristiano.

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La ceremonia comenzó alrededor de las 11 y se extendió hasta pasadas las 11.30, con la presencia del cardenal Vicente Bokalic, quien estuvo a cargo de las palabras centrales y la bendición. Durante su mensaje, invitó a la reflexión espiritual al señalar: “revistámonos de los sentimientos de Cristo… es alguien que pasó haciéndolo bien. Este es el proyecto de Dios”.

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El acto contó con el acompañamiento de la Municipalidad de la Capital, en el marco de una jornada profundamente arraigada en la tradición religiosa local. Tras la bendición, los presentes participaron de una mini peregrinación hacia la Catedral Basílica, acompañados por el repiqueteo de bombos y cánticos litúrgicos, para dar inicio a la misa.

En la oportunidad, la intendente Norma Fuentes destacó la importancia de acompañar estas actividades y promover la participación de la comunidad en la liturgia. Además, remarcó la necesidad de fortalecer los valores sociales: “es importante que miremos a quien tenemos al lado y que reine esta mirada de comunidad, donde siempre debe privilegiarse la bondad”, expresó.

La jornada combinó fe, tradición y participación comunitaria, en una de las celebraciones más significativas para la Iglesia Católica, que recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén y da inicio a los días más importantes del calendario cristiano.