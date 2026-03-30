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Hamburgo Compañía de Seguros S.A.

Imperdible: Hamburgo Compañía de Seguros y JRP Motors sortean “2 Service VIP” para tu auto

En el marco de la celebración por sus 30 años de trayectoria, Hamburgo Compañía de Seguros continúa generando propuestas para estar más cerca de sus asegurados. En esta oportunidad, la firma se une a JRP Motors para lanzar un sorteo especial que busca premiar la confianza de sus clientes.

Hoy 08:30

A través de un reel publicado en Instagram, ambas marcas invitan a participar por dos Service VIP para el automóvil, que incluyen cambio de aceite y cuatro filtros, una propuesta pensada para brindar beneficios concretos y seguir acompañando a quienes eligen sus servicios día a día.

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Además, el premio suma una serie de beneficios adicionales sin costo, que contemplan lavado completo del vehículo, escaneo computarizado, recarga de fluidos y un chequeo general, ofreciendo así una experiencia integral de mantenimiento.

Participar es muy sencillo:

Seguir las cuentas oficiales @hamburgo.seguros y @jrpmotors

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El sorteo se realizará el próximo 31 de marzo.

Desde Hamburgo Compañía de Seguros destacaron que esta iniciativa forma parte de las acciones conmemorativas por sus tres décadas de trabajo, reafirmando su compromiso con la calidad, la cercanía y el acompañamiento constante a sus asegurados.

De esta manera, la empresa celebra su aniversario no solo recordando su trayectoria, sino también generando nuevas oportunidades para agradecer la confianza de quienes forman parte de su comunidad.

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