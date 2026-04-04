Ya son 10 los técnicos que dejaron su cargo en el Torneo Apertura 2026

Tras la salida de Gustavo Benítez en Riestra, el campeonato argentino confirma una tendencia: procesos cortos y poca paciencia en los bancos.

04/04/2026

La Liga Profesional de Fútbol sigue mostrando su costado más inestable. Luego de la derrota de Deportivo Riestra ante Unión, el club de Pompeya confirmó la salida de Gustavo Benítez, que se convirtió en el décimo técnico en dejar su cargo en lo que va del Torneo Apertura 2026.

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El recambio constante de entrenadores se transformó en una marca registrada del fútbol argentino. Entre los casos más resonantes aparece Marcelo Gallardo, quien renunció en River Plate tras un inicio irregular en su segundo ciclo. También dejó su puesto Eduardo Domínguez, quien salió de Estudiantes de La Plata para asumir un nuevo desafío en Brasil.

Otros casos responden directamente a los resultados: Iván Delfino fue despedido de Estudiantes de Río Cuarto, Hugo Colace dejó Atlético Tucumán y la dupla Favio Orsi – Sergio Gómez tuvo una salida prematura de Newell’s Old Boys.

Además, Daniel Oldrá fue el primero en irse tras dejar Instituto, mientras que Damián Ayude salió de San Lorenzo luego de una dura goleada en contra. También se suman Guillermo Farré en Aldosivi y Ariel Broggi en Gimnasia de Mendoza.

Todos los técnicos que dejaron su cargo en el Apertura 2026: