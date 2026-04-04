Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 05 ABR 2026 | 16º
X
Somos Deporte

Ya son 10 los técnicos que dejaron su cargo en el Torneo Apertura 2026

Tras la salida de Gustavo Benítez en Riestra, el campeonato argentino confirma una tendencia: procesos cortos y poca paciencia en los bancos.

04/04/2026

La Liga Profesional de Fútbol sigue mostrando su costado más inestable. Luego de la derrota de Deportivo Riestra ante Unión, el club de Pompeya confirmó la salida de Gustavo Benítez, que se convirtió en el décimo técnico en dejar su cargo en lo que va del Torneo Apertura 2026.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El recambio constante de entrenadores se transformó en una marca registrada del fútbol argentino. Entre los casos más resonantes aparece Marcelo Gallardo, quien renunció en River Plate tras un inicio irregular en su segundo ciclo. También dejó su puesto Eduardo Domínguez, quien salió de Estudiantes de La Plata para asumir un nuevo desafío en Brasil.

Otros casos responden directamente a los resultados: Iván Delfino fue despedido de Estudiantes de Río Cuarto, Hugo Colace dejó Atlético Tucumán y la dupla Favio OrsiSergio Gómez tuvo una salida prematura de Newell’s Old Boys.

Además, Daniel Oldrá fue el primero en irse tras dejar Instituto, mientras que Damián Ayude salió de San Lorenzo luego de una dura goleada en contra. También se suman Guillermo Farré en Aldosivi y Ariel Broggi en Gimnasia de Mendoza.

Todos los técnicos que dejaron su cargo en el Apertura 2026:

  • 26/01 – Daniel Oldrá (Instituto) – Común acuerdo
  • 20/02 – Eduardo Domínguez (Estudiantes LP) – Renuncia
  • 21/02 – Favio Orsi y Sergio Gómez (Newell’s) – Despido
  • 24/02 – Marcelo Gallardo (River) – Renuncia
  • 25/02 – Hugo Colace (Atlético Tucumán) – Despido
  • 13/03 – Iván Delfino (Estudiantes RC) – Despido
  • 17/03 – Damián Ayude (San Lorenzo) – Despido
  • 17/03 – Guillermo Farré (Aldosivi) – Despido
  • 23/03 – Ariel Broggi (Gimnasia de Mendoza) – Despido
  • 04/04 – Gustavo Benítez (Deportivo Riestra) – Despido

TEMAS Liga Profesional de Fútbol

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción: un hombre manejaba borracho, atropelló a una motocicleta y mató a dos mujeres
  2. 2. El Estado deberá pagarle la moto que desapareció tras ser secuestrada en un operativo
  3. 3. Crédito millonario: qué dijo Virginia Gallardo tras figurar en un listado del Banco Nación
  4. 4. Marco Trungelliti cerró una semana histórica en Marrakech pese a caer en la final ante Rafael Jódar
  5. 5. Central Córdoba sufrió otro duro golpe ante Newell’s, en el Madre de Ciudades
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT