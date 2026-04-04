Manchester City aplastó a Liverpool con un show de Haaland y se metió en las semifinales de la FA Cup

El equipo de Guardiola goleó como local a los de Arne Slot por 4-0, con un triplete del noruego y un tanto de Semenyo. A la visita, que tuvo el ingreso de Mac Allister, no le salió una y Salah desperdició un penal.

04/04/2026

Manchester City venció con autoridad por 4-0 a Liverpool FC en el FA Cup y se clasificó a las semifinales del certamen tras una actuación contundente en el Etihad Stadium.

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El equipo dirigido por Pep Guardiola dominó el encuentro de principio a fin y mostró un alto nivel futbolístico para meterse entre los cuatro mejores del torneo.

Haaland, la gran figura

El gran protagonista del partido fue Erling Haaland, quien marcó tres goles. El delantero abrió el marcador a los 39 minutos del primer tiempo, de penal, y luego amplió la ventaja con un cabezazo en el tiempo de descuento de esa etapa.

Ya en el complemento, volvió a aparecer a los 12 minutos para sellar su triplete y encaminar la goleada.

El cuarto tanto fue convertido por Antoine Semenyo a los cinco minutos del tramo final del encuentro.

Liverpool no pudo reaccionar

En el conjunto visitante ingresó en el segundo tiempo el argentino Alexis Mac Allister, aunque no logró cambiar el desarrollo del partido.

El equipo tuvo una oportunidad clara para descontar a los 19 minutos del complemento, pero James Trafford le atajó un penal al egipcio Mohamed Salah.

Los otros cruces de cuartos de final

En los demás partidos de esta instancia se enfrentarán Chelsea FC ante Port Vale FC, Southampton FC contra Arsenal FC y West Ham United frente a Leeds United.

De esta manera, Manchester City dio un paso firme en su objetivo de pelear por un nuevo título y reafirmó su candidatura con una actuación de alto nivel.