El picante reproche de Mirtha Legrand que descolocó a Martín Bossi: "Horrible"

Mirtha Legrand recibió en su mesa de sábado por la noche las visitas de Malena Guinzburg, Flor de la Ve, Carlos Portaluppi y Martín Bossi, con quien vivió un particular momento al aire al recordarle un comentario del pasado que no le gustó.
La conductora Mirtha Legrand recordó un comentario que hizo el actor Martín Bossi en el pasado y le preguntó sin vueltas por qué dijo eso.
Mirtha Legrand recibió en su mesa de sábado por la noche las visitas de Malena Guinzburg, Flor de la Ve, Carlos Portaluppi y Martín Bossi, con quien vivió un particular momento al aire al recordarle un comentario del pasado que no le gustó. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO La conductora incomodó al actor con un durísimo reproche al aire por algo que había dicho él y que no le gustó para nada, dándose un tenso y a la vez divertido ida y vuelta al aire. “¿Por qué dijiste que me ibas a entrar ‘a babucha’? Algo así, una palabra horrible”, le comentó Legrand a Bossi, quien se sorprendió por ese pase de facturas cuando la charla giraba por otros temas. “No, vos lo interpretaste mal”, respondió al instante el actor. Pero la conductora de La noche de Mirtha (El Trece) siguió firme en su postura: “¡Era feo lo que dijiste!”, le recriminó. Ahí Martín Bossi aclaró qué quiso decir con ese término: “‘A upa’ era, Chiqui, ‘a upa’”. “Bueno, eso está mejor”, dijo entre risas la conductora dando por terminada la polémica. El actor aprovechó para aclarar que dijo que tenía todo preparado para la visita de Mirtha Legrand al teatro en el verano pero que finalmente ella no pudo asistir a la función. “Teníamos los violines, a cuatro mariachis mexicanos viviendo en casa. Teníamos la alfombra con la ML… ¿viene o no viene?”, comentó el artista entre risas. Y la conductora le dio los motivos de su ausencia al teatro: “Fue más corta la temporada y estuve con menos tiempo, no pude ir”, se justificó. Y Bossi comentó sobre la confianza con Chiquita: "Son muchos años, muchos secretos tenemos con ella", cerró con picardía.
Mirtha Legrand recibió en su mesa de sábado por la noche las visitas de Malena Guinzburg, Flor de la Ve, Carlos Portaluppi y Martín Bossi, con quien vivió un particular momento al aire al recordarle un comentario del pasado que no le gustó.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
La conductora incomodó al actor con un durísimo reproche al aire por algo que había dicho él y que no le gustó para nada, dándose un tenso y a la vez divertido ida y vuelta al aire.
“¿Por qué dijiste que me ibas a entrar ‘a babucha’? Algo así, una palabra horrible”, le comentó Legrand a Bossi, quien se sorprendió por ese pase de facturas cuando la charla giraba por otros temas.
“No, vos lo interpretaste mal”, respondió al instante el actor. Pero la conductora de La noche de Mirtha (El Trece) siguió firme en su postura: “¡Era feo lo que dijiste!”, le recriminó.
Ahí Martín Bossi aclaró qué quiso decir con ese término: “‘A upa’ era, Chiqui, ‘a upa’”. “Bueno, eso está mejor”, dijo entre risas la conductora dando por terminada la polémica.
El actor aprovechó para aclarar que dijo que tenía todo preparado para la visita de Mirtha Legrand al teatro en el verano pero que finalmente ella no pudo asistir a la función.
“Teníamos los violines, a cuatro mariachis mexicanos viviendo en casa. Teníamos la alfombra con la ML… ¿viene o no viene?”, comentó el artista entre risas.
Y la conductora le dio los motivos de su ausencia al teatro: “Fue más corta la temporada y estuve con menos tiempo, no pude ir”, se justificó. Y Bossi comentó sobre la confianza con Chiquita: "Son muchos años, muchos secretos tenemos con ella", cerró con picardía.