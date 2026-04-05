El picante reproche de Mirtha Legrand que descolocó a Martín Bossi: "Horrible"

Mirtha Legrand recibió en su mesa de sábado por la noche las visitas de Malena Guinzburg, Flor de la Ve, Carlos Portaluppi y Martín Bossi , con quien vivió un particular momento al aire al recordarle un comentario del pasado que no le gustó.

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La conductora incomodó al actor con un durísimo reproche al aire por algo que había dicho él y que no le gustó para nada, dándose un tenso y a la vez divertido ida y vuelta al aire.

“¿Por qué dijiste que me ibas a entrar ‘a babucha’? Algo así, una palabra horrible”, le comentó Legrand a Bossi, quien se sorprendió por ese pase de facturas cuando la charla giraba por otros temas.

“No, vos lo interpretaste mal”, respondió al instante el actor. Pero la conductora de La noche de Mirtha (El Trece) siguió firme en su postura: “¡Era feo lo que dijiste!”, le recriminó.