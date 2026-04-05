Un hombre de 80 años murió tras resbalar y golpearse la cabeza en su casa

El hecho ocurrió en Córdoba; según las primeras pericias, la causa de muerte fue un traumatismo craneal provocado por el impacto y se investigan las circunstancias del accidente.

Hoy 19:23

Un hombre de 80 años murió este domingo por la tarde en la ciudad de Córdoba luego de sufrir una caída en su casa que le provocó un golpe fatal en la cabeza.

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El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Martín García al 800, en el barrio San Martín, y generó conmoción entre los vecinos de la zona.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona inconsciente dentro del domicilio.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer que se encontraba en la vivienda, quien relató que el hombre habría intentado subir una escalera cuando, por causas que aún se investigan, perdió el equilibrio.

Como consecuencia de la caída, la víctima impactó fuertemente contra el suelo y sufrió un severo golpe en la cabeza.

Minutos después, un servicio de emergencias médicas acudió al domicilio y constató el fallecimiento en el lugar.

De acuerdo con el diagnóstico preliminar, la muerte se produjo a raíz de un traumatismo de cráneo provocado por el impacto.

Por estas horas, las autoridades trabajan para establecer con precisión cómo se produjo el accidente y si hubo algún otro factor que haya contribuido a la caída.