El kākāpō, el loro más pesado del mundo, lucha por su supervivencia

El kākāpō, una especie endémica de Nueva Zelanda, ha logrado recuperarse de su crítica extinción gracias a esfuerzos de conservación global.

Hoy 05:33

El kākāpō, conocido como el loro búho, es una de las criaturas más fascinantes del planeta. Este loro, endémico de Nueva Zelanda, ostenta el título de ser el loro más pesado del mundo, alcanzando hasta 4 kilos, y es el único loro que no puede volar.

Su peculiar apariencia, que incluye un rostro similar al de un búho, bigotes finos y un plumaje moteado, le permite camuflarse excepcionalmente en el suelo del bosque. En lugar de volar, el kākāpō se desplaza trepando árboles y caminando, utilizando sus alas únicamente para mantener el equilibrio.

Durante años, el futuro del kākāpō parecía sombrío. Con un comportamiento lento y confiado, y un fuerte olor a almizcle y fruta, se convirtió en una presa fácil para depredadores introducidos por humanos, como gatos, perros y ratas. Como resultado, su población disminuyó a niveles alarmantes, quedando menos de 50 ejemplares.

Sin embargo, en un giro inesperado, la historia del kākāpō comenzó a cambiar. Gracias a décadas de conservación intensiva, su población se ha recuperado, superando actualmente los 200 individuos. Este logro es considerado un milagro por muchos conservacionistas.

Este año, la situación ha mejorado aún más. Una abundante cosecha de sus bayas favoritas ha incentivado la reproducción, generando un récord de nacimientos en febrero. Uno de estos eventos se volvió viral gracias a la transmisión en vivo de un polluelo naciendo en su nido subterráneo.

El kākāpō tiene una esperanza de vida que oscila entre 60 y 80 años. Aunque sigue en peligro crítico, su historia ha evolucionado de ser una mera lucha por la supervivencia a ser un testimonio de resistencia.

Actualmente, en tres pequeñas islas protegidas, este singular loro continúa desafiando las probabilidades, recordando al mundo que incluso las especies más vulnerables pueden tener una segunda oportunidad.