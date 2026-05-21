Incautación de neumáticos sin documentación en Puerto Eva Perón

Efectivos policiales de Puerto Eva Perón incautaron neumáticos sin aval aduanero durante un control en Ruta Nacional N° 11.

Hoy 03:22

En un reciente operativo policial llevado a cabo en la Ruta Nacional N° 11, agentes del puesto de control de Puerto Eva Perón secuestraron un total de ocho neumáticos nuevos de origen extranjero.

Los neumáticos eran transportados en un automóvil Chevrolet Astra que provenía de Formosa y se dirigía hacia Villa Berthet. Durante la inspección del vehículo, la conductora admitió no contar con la documentación necesaria que avalara la legalidad de la mercadería.

Ante esta situación, los efectivos policiales decidieron proceder con la intervención de la Aduana Barranqueras, que se encargó de evaluar la situación legal de los neumáticos. Este procedimiento se realizó en cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas con el comercio internacional.

El formal secuestro de los neumáticos se realizó por presunta infracción a las normativas vinculadas a la comercialización de productos importados sin la documentación adecuada.

Las autoridades locales han enfatizado la importancia de estos operativos para prevenir el contrabando y asegurar el cumplimiento de las regulaciones aduaneras en la región.

Este tipo de acciones refuerza el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el tráfico ilegal de mercancías y en el resguardo de la economía local.