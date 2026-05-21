Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 MAY 2026 | 9º
X
Regionales

Incautación de neumáticos sin documentación en Puerto Eva Perón

Efectivos policiales de Puerto Eva Perón incautaron neumáticos sin aval aduanero durante un control en Ruta Nacional N° 11.

Hoy 03:22

En un reciente operativo policial llevado a cabo en la Ruta Nacional N° 11, agentes del puesto de control de Puerto Eva Perón secuestraron un total de ocho neumáticos nuevos de origen extranjero.

Los neumáticos eran transportados en un automóvil Chevrolet Astra que provenía de Formosa y se dirigía hacia Villa Berthet. Durante la inspección del vehículo, la conductora admitió no contar con la documentación necesaria que avalara la legalidad de la mercadería.

Ante esta situación, los efectivos policiales decidieron proceder con la intervención de la Aduana Barranqueras, que se encargó de evaluar la situación legal de los neumáticos. Este procedimiento se realizó en cumplimiento de las normativas vigentes relacionadas con el comercio internacional.

El formal secuestro de los neumáticos se realizó por presunta infracción a las normativas vinculadas a la comercialización de productos importados sin la documentación adecuada.

Las autoridades locales han enfatizado la importancia de estos operativos para prevenir el contrabando y asegurar el cumplimiento de las regulaciones aduaneras en la región.

Este tipo de acciones refuerza el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el tráfico ilegal de mercancías y en el resguardo de la economía local.

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Allanamientos por un robo terminaron con tres detenidos y bienes recuperados en Frías
  2. 2. Diputados aprobó el recorte de subsidios al gas por Zonas Frías y el Gobierno celebró un ahorro millonario
  3. 3. La intendente Fuentes recibió en la Municipalidad al embajador de la República del Congo
  4. 4. El gobernador Elías Suárez participó de “Otra charla perdida: mano a mano con Mario Pergolini”
  5. 5. Impactante explosión frente al Toro de Wall Street: un vehículo ardió en llamas en pleno Manhattan
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT