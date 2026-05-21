Vecinos de Jujuy detienen y linchan a un sospechoso de robo

Un grupo de vecinos en Alto Comedero, Jujuy, linchó a un sospechoso que intentó robar en una vivienda, entregándolo posteriormente a la policía.

Hoy 02:24

En un incidente reciente en Alto Comedero, Jujuy, un grupo de vecinos persiguió y linchó a un sospechoso de robo que intentó entrar a una casa. El hecho ocurrió en el barrio de las 47 Hectáreas, donde el ladrón fue sorprendido por el propietario de la vivienda.

La situación se desencadenó cuando un residente de la avenida Juellar escuchó ruidos extraños en el techo de su casa, acompañados por el fuerte ladrido de los perros, lo que lo llevó a revisar las imágenes de sus cámaras de seguridad.

Al observar que un sospechoso intentaba robar una de las cámaras, el vecino decidió actuar rápidamente, saliendo de su hogar para intentar detener al delincuente. Sin embargo, el ladrón se dio a la fuga, corriendo por la calle que marca el límite entre la ciudad capital y Palpalá.

En su persecución, el vecino se encontró con dos transeúntes que lo informaron sobre la ubicación del fugitivo, quien estaba en la esquina de Yavi y Yoscaba, en el barrio San José de Palpalá.

Al llegar a la intersección, el sospechoso atacó al vecino con un objeto de metal antes de continuar su fuga. Sin embargo, con la colaboración de otros transeúntes, lograron retenerlo en el lugar, y el grupo de vecinos lo linchó hasta que llegó la policía.

El personal policial, al llegar al lugar, se llevó al detenido a la Seccional 47° de Palpalá después de verificar las cuestiones de jurisdicción pertinentes, ya que el ladrón había huido hacia el municipio vecino. Los agentes también confirmaron que el aprehendido presentaba heridas ocasionadas por los golpes de los vecinos durante la detención.