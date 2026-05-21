Detienen a un hombre por la muerte de su esposa en Santa Fe

Un hombre de 37 años fue detenido tras la muerte de su esposa de 38 años en su vivienda en barrio Guadalupe Oeste, donde la mujer fue hallada sin vida en circunstancias aún no esclarecidas.

Hoy 04:21

En la mañana de este miércoles, se produjo una conmoción en barrio Guadalupe Oeste, Santa Fe, cuando un hombre reportó que su esposa se había quitado la vida en el baño de su vivienda ubicada sobre calle Belgrano al 7200.

Al lugar de los hechos, acudieron oficiales de la Policía de Acción Táctica (PAT) y agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, así como un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107, quien confirmó el fallecimiento de la mujer, identificada más tarde como M. J. A., de 38 años.

Por orden de la fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el esposo de la víctima, D. E. S., de 37 años, fue detenido en el lugar.

Los investigadores se encuentran trabajando para esclarecer las circunstancias del suceso, mientras que el cuerpo de la mujer fue trasladado a la morgue judicial para realizar la necropsia correspondiente.

Según el relato del hombre, había tenido una fuerte discusión con su pareja en la mañana, tras la cual se retiró a una plaza cercana. Aseguró que la mujer le había expresado su intención de quitarse la vida, aunque él interpretó esas palabras como parte de la discusión.

Al regresar a su hogar, encontró a su esposa colgada con una bufanda en el baño, y afirmó que la descolgó y la recostó en el suelo antes de contactar al 911. Sin embargo, el médico del SIES 107 confirmó su deceso al llegar al lugar.

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y la PDI Región I fueron notificadas del acontecimiento, y la fiscal Laura Urquiza ordenó la aprehensión del marido hasta que se realice su identificación formal.

Adicionalmente, se dispuso el secuestro del teléfono celular del sospechoso y la toma de declaraciones a familiares de la mujer. La fiscal también solicitó la intervención de la Brigada de Femicidios y los peritajes criminalísticos pertinentes, llevados a cabo por especialistas del área Científica de la PDI.