“Estoy en la menopausia”: la reacción de Flor de la V que se volvió viral

Al aire de “La Noche de Mirtha”, la conductora respondió sobre su enojo con Carmen Barbieri y desató comentarios en Twitter.

05/04/2026

Invitada a La Noche de Mirtha (eltrece), Flor de la V fue consultada por su pelea con Carmen Barbieri. A fin de evitar conflictos, la conductora de Los profesionales de siempre (elnueve) hizo un comentario que no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los usuarios la volvieron tendencia.

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“¿Vos te enojaste con Carmen Barbieri?”, preguntó Mirtha Legrand. A lo que la invitada respondió: “No... Un día había entregado más tarde, pero era ella. Yo estaba cruzada. La menopausia...”.

Tras la risa de todos los invitados, De la V continuó: “Estoy con esos cambios de humor, hinchada como un pochoclo, me molesta la humedad... tremendo”. “Viste que te cambia el cuerpo, hay algo que es inexplicable. No sé, las hormonas, un poco de todo“, expresó.

Y aclaró: “Yo la adoro a Carmen. Ella cayó en la volteada, pero era yo que estaba cruzada con otra cosa”.

A raíz de estas declaraciones, los usuarios volvieron tendencia a la conductora de El Nueve, donde reaccionaron con todo tipo de comentarios.

Fiel a su estilo, ella no los pasó por alto y retrucó en su perfil de la red social X: “¡Menopausia! Me Río de Janeiro. Cómo los altera una palabra. Me hicieron el día, gracias!”.