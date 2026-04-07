Barracas Central empató en su estreno internacional ante Vasco Da Gama

El Guapo igualó sin goles ante el elenco brasileño por la Copa Sudamericana.

Hoy 21:38

Barracas Central igualó 0-0 ante Vasco da Gama en el Estadio Florencio Sola, por la primera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana.

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El Guapo sumó su primer punto en un partido con pocas situaciones claras y que se le complicó en el tramo final por la expulsión de Maximiliano Puig.

Un partido con pocas emociones

El encuentro tuvo escasas llegadas de peligro. La primera fue para el conjunto brasileño con un cabezazo de Claudio Spinelli que fue bien controlado por el arquero Juan Espínola.

Poco después, el propio Espínola volvió a responder ante un remate de Riquelme Avellar, mostrando seguridad bajo los tres palos.

La respuesta del equipo argentino llegó con un remate de Gonzalo Morales que fue desviado por el arquero Daniel Fuzato.

La llegada más peligrosa del equipo dirigido por Rubén Darío Insúa se dio a los 20 minutos del complemento, cuando Fernando Tobio remató de primera tras un córner, aunque su disparo se fue por encima del travesaño.

A los 32 minutos, el partido cambió para Barracas con la expulsión directa de Puig tras una fuerte infracción sobre Nuno Moreira.

En el final, Vasco tuvo la más clara con un avance de Adson, que definió desviado tras una asistencia de Spinelli.

Cómo quedó el grupo y lo que viene

Con el empate, Barracas y Vasco quedaron con un punto en el Grupo G, a la espera del otro partido de la zona.

En la próxima fecha, el Guapo visitará a Olimpia el miércoles 15 de abril desde las 21, mientras que el Cruzmaltino recibirá a Audax Italiano un día antes, en el mismo horario.