Racing debutó en la Copa Sudamericana con una victoria y recuperó la sonrisa

La Academia se repuso de la derrota en el clásico y venció a Independiente Petrolero por 3-1 en Bolivia.

Hoy 21:57

Racing Club comenzó su camino en la Copa Sudamericana con una gran victoria 3-1 ante Independiente Petrolero en el Estadio Olímpico Patria, por la primera fecha del Grupo E.

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La Academia resolvió el partido con eficacia, con goles de Gonzalo Sosa, Gastón Martirena y Adrián Fernández, mientras que Thomaz Santos descontó de penal para el conjunto boliviano.

Racing fue efectivo y golpeó en el momento justo

El equipo dirigido por Gustavo Costas mostró contundencia en el primer tiempo y logró sacar ventaja en poco más de media hora.

El marcador se abrió a los 26 minutos cuando Gonzalo Sosa recuperó la pelota en campo rival y definió cruzado para marcar su primer gol en Primera División con la camiseta de Racing.

Diez minutos más tarde, Martirena amplió la ventaja con un potente remate tras una buena jugada por la derecha.

Sobre el cierre del primer tiempo, el árbitro Augusto Menéndez sancionó penal por una infracción de Ignacio Rodríguez y Thomaz Santos descontó para el equipo local.

La Academia lo liquidó en el final

En el complemento, Racing supo administrar la ventaja pese a la presión del rival y al desgaste físico que implica jugar en la altura de Sucre, ubicada a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar.

El arquero Facundo Cambeses fue clave con varias atajadas, especialmente ante Rodrigo Rivas, para sostener la ventaja.

Cuando el partido se terminaba, una gran jugada de Matías Zaracho terminó en la definición de Adrián Fernández para sellar el 3-1 definitivo.

Cómo sigue el camino de Racing

Con este triunfo, Racing comenzó con confianza su participación internacional tras la reciente derrota en el clásico de Avellaneda. En el Grupo E también participan Botafogo y Caracas FC, que se enfrentarán este jueves.

La Academia volverá a jugar el 15 de abril cuando reciba al conjunto brasileño, mientras que el 29 del mismo mes se medirá ante el equipo venezolano.