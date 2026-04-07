Quién era Tomás Bóboli, el joven que se arrojó desde un edificio en construcción en el Parque Aguirre

Tenía 26 años y trabajaba en la obra desde donde ocurrió el hecho. En redes sociales, amigos y allegados lo despiden con mensajes cargados de tristeza.

Hoy 10:05

La muerte de Tomás Fabricio Bóboli, el joven de 26 años que se arrojó desde un edificio en construcción frente al Parque Aguirre, generó una profunda conmoción en Santiago del Estero y un fuerte impacto en su entorno.

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El trágico hecho ocurrió durante la siesta del lunes, alrededor de las 14, sobre calle Olaechea, entre Mendoza y Mitre.

Según las primeras informaciones, el joven se encontraba en el piso 12 de la obra y, en cuestión de segundos, se produjo el desenlace fatal, lo que generó estupor entre trabajadores y personas que se encontraban en la zona.

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Tomás residía en el barrio El Vinalar y cumplía funciones en el edificio como encargado del depósito de herramientas.

De acuerdo a los datos recabados, minutos antes del hecho habría mantenido una comunicación telefónica con su hermana, en la que le expresó su angustia y le habría anticipado su decisión.

Dolor en redes sociales

Con el correr de las horas, la noticia generó un fuerte impacto en las redes sociales, donde amigos, allegados y conocidos comenzaron a despedirlo con mensajes cargados de emoción.

Investigación en curso

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Criminalística, mientras que la Justicia dispuso la realización de la autopsia para avanzar con las actuaciones correspondientes.

La principal hipótesis es que se trató de un suicidio, aunque se aguardan los resultados de las pericias para confirmar las circunstancias del hecho.