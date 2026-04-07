Detienen a tres gendarmes que recibieron una coima a través de una transferencia

Los efectivos, que prestaban servicio en Monte Quemado, están acusados de cohecho tras exigir dinero a un viajero que logró registrar el pago mediante una transferencia bancaria.

Hoy 11:26

Tres gendarmes fueron detenidos en el marco de una causa judicial por coimas que se remonta al año 2023. Los efectivos se encontraban apostados en la localidad de Monte Quemado, donde habrían protagonizado el hecho que dio origen a la investigación.

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Según se pudo reconstruir, los uniformados le habrían solicitado una coima a una persona que se trasladaba desde Orán, Salta y que fue detenida en un control de rutina. Ante esta situación, la víctima realizó una transferencia de dinero, la cual posteriormente se convirtió en una prueba clave al momento de radicar la denuncia.

La causa avanzó con el correr de los meses y permitió reunir los elementos necesarios para imputar a los involucrados por el delito de cohecho.

Las detenciones se concretaron en las últimas horas y los gendarmes quedaron a disposición de la Justicia, que continúa con las actuaciones para determinar responsabilidades y posibles nuevas derivaciones en la investigación.