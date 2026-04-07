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SANTIAGO DEL ESTERO | 07 ABR 2026 | 23º
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Policiales

Delincuentes maniataron a un comerciante y escaparon con $2 millones

El hecho ocurrió en la noche del lunes en El Colorado, departamento Juan Felipe Ibarra.

Hoy 12:57

Efectivos de la comisaría local del departamento Juan Felipe Ibarra intervinieron ayer por la noche tras un violento asalto ocurrido en un comercio de El Colorado. 

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Según informaron fuentes policiales, dos hombres armados ingresaron al establecimiento alrededor de las 22:10 haciéndose pasar por clientes y maniataron a la propietaria, una mujer de 46 años, antes de sustraer 2 millones de pesos en efectivo.

Tras el robo, los delincuentes huyeron en una motocicleta de color rojo por rutas que conectan con Quimilí. La denuncia fue radicada de inmediato y permitió la activación de un operativo de búsqueda en la zona.

La policía trabaja junto a la fiscalía interviniente en la recolección de testimonios, la identificación de posibles rastros y el análisis de cámaras de seguridad cercanas, con el objetivo de dar con los autores del hecho. Hasta el momento, no se han registrado detenidos, y las autoridades instan a la comunidad a aportar información que pueda colaborar con la investigación.

El hecho generó alarma en la localidad, donde vecinos y comerciantes destacaron la rapidez de la intervención policial y la importancia de reforzar las medidas de seguridad en la zona rural.

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