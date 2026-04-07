Se realizó con éxito una jornada de concientización por el “Día Mundial de la Salud”

Durante la actividad, los vecinos pudieron recorrer distintas estaciones temáticas, entre ellas nutrición, salud mental y prevención en salud sexual.

Hoy 13:36

En el marco del Día Mundial de la Salud la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial a través de la Dirección de Salud, llevó adelante una jornada integral en las instalaciones ubicadas en Av. Besares 262, con el objetivo de promover la prevención, la concientización y el cuidado de la salud en la comunidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la actividad, los vecinos pudieron recorrer distintas estaciones temáticas, entre ellas nutrición, salud mental y prevención en salud sexual, además de un Mercado Saludable con propuestas orientadas a fomentar hábitos de vida más saludables.

En este contexto, el secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Lic. Matías Nediani, destacó la importancia de la jornada señalando que “es un día muy importante, donde buscamos no solo trabajar en la prevención, sino también en la concientización social. La salud es una prioridad en la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, fortaleciendo la atención primaria, la promoción y el trabajo territorial en cada barrio”.

Asimismo, el funcionario remarcó que uno de los principales desafíos actuales son las problemáticas vinculadas a la salud mental y las adicciones, indicando que “son nuevos síntomas sociales que requieren un abordaje integral, por eso es fundamental fortalecer los centros de salud y el trabajo comunitario”.

En ese sentido, adelantó que el municipio continúa avanzando en la implementación de programas específicos, especialmente en salud mental, con el objetivo de brindar contención a jóvenes y familias, además de reforzar la presencia de profesionales en los distintos centros de salud.

Por otro lado, hizo hincapié en la importancia de la vacunación, especialmente en el inicio de la temporada otoño-invierno, invitando a los vecinos a acercarse a los centros de salud municipales para completar el calendario correspondiente.

De esta manera, el municipio reafirma su compromiso con el cuidado integral de la salud, promoviendo políticas públicas que priorizan la prevención, el acceso equitativo y el acompañamiento permanente a la comunidad.