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El tiempo para este jueves 9 de abril en Santiago del Estero: máxima de 24º y elevada humedad

El jueves se presentará con nubosidad variable, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Hoy 01:28

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 9 de abril una jornada con condiciones estables en Santiago del Estero, donde predominará el cielo parcialmente nublado y temperaturas agradables a lo largo del día.

De acuerdo al reporte oficial, la mínima se ubicará en 18°C mientras que la máxima alcanzará los 24°C, en un contexto de humedad elevada —superior al 90% en las primeras horas— y vientos leves del sector sur, que rondarán los 10 kilómetros por hora. La visibilidad se mantendrá en niveles óptimos, sin probabilidades de precipitaciones.

En cuanto al desarrollo de la jornada, durante la madrugada y la mañana se espera nubosidad parcial, mientras que hacia la tarde y noche el cielo se presentará mayormente nublado. Así, el jueves se perfila como un día otoñal típico en la “Madre de Ciudades”, con clima templado y sin sobresaltos

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