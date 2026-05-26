Scaloni llevará más de 26 jugadores a los amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial

La lista para la Copa del Mundo puede ser entregada hasta el sábado, pero no hay restricciones para los partidos de preparación. El técnico quiere trabajar con un plantel amplio.

Hoy 14:15

Lionel Scaloni decidió que la Selección Argentina afrontará los amistosos previos al Mundial con una delegación más amplia de lo habitual y llevará alrededor de 30 futbolistas, pese a que la lista oficial para la Copa del Mundo será de 26 jugadores.

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El plazo para presentar la nóina definitiva vence este sábado, aunque no existen restricciones para los partidos preparatorios frente a Honduras e Islandia.

La idea del cuerpo técnico es trabajar con un grupo más numeroso y tener futbolistas disponibles ante cualquier eventualidad, especialmente después de lo ocurrido antes de Qatar 2022.

En aquella oportunidad, las lesiones de Joaquín Correa y Nicolás González obligaron a convocar de urgencia a Thiago Almada y Ángel Correa, quienes estaban de vacaciones a pocos días del inicio del torneo.

Para evitar una situación similar, Scaloni pretende contar desde el comienzo con posibles reemplazantes integrados al grupo, con ritmo de competencia y adaptados a la dinámica del seleccionado.

Entre los jugadores que viajarán para los amistosos pero no integrarían la lista final del Mundial aparecen Santiago Beltrán y Joaquín Freitas de River, Tomás Aranda de Boca, Simón Escobar de Vélez, Ignacio Ovando de Rosario Central y Nicolás Capaldo del Hamburgo.

Incluso, no se descarta que pueda sumarse algún otro nombre en los próximos días.

La delegación partirá el sábado rumbo a Kansas, ciudad que funcionará como base de operaciones de la Selección durante el Mundial. El primer entrenamiento está previsto para el lunes.

Argentina jugará el primero de los amistosos el 6 de junio frente a Honduras en Texas, mientras que el segundo compromiso será el 9 de junio ante Islandia en Alabama.

De los seis futbolistas mencionados para los amistosos, solo Freitas, Ovando y Escobar no tienen posibilidades de integrar la lista mundialista en caso de una lesión de último momento, ya que no forman parte de la prelista de 55 jugadores habilitados por FIFA.