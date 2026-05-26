Recuperar para combatir el hambre: la tarea clave del Banco de Alimentos de Santiago del Estero

La presidenta de la organización, María Rosa Barbarán, destacó el valor de recuperar alimentos para asistir a más de 100 entidades en la provincia.

Hoy 13:35

La presidenta del Banco de Alimentos de Santiago del Estero, María Rosa Barbarán, brindó detalles sobre el trabajo que lleva adelante la institución y remarcó la importancia de fortalecer las donaciones en un contexto de creciente demanda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Radio Panorama, explicó que el Banco de Alimentos nació como una iniciativa del sector privado con el objetivo de recuperar alimentos que salen de la cadena comercial pero siguen siendo aptos para el consumo. “Luego de ese rescate, trabajamos con un cuerpo de voluntarios para acondicionarlos, clasificarlos y distribuirlos en más de 100 entidades, entre merenderos, comedores y organizaciones sociales”, señaló.

En ese marco, destacó la puesta en marcha del programa “Empresas con corazón”, que busca sensibilizar al sector privado para incrementar las donaciones. “En los últimos años creció la demanda de entidades que necesitan asistencia, pero algunos donantes han disminuido por la situación económica”, advirtió.

Además, Barbarán mencionó el programa “Rescatando nuestra cosecha”, mediante el cual trabajan junto a productores para recuperar alimentos que no ingresan al circuito comercial por cuestiones estéticas o de mercado, pero que mantienen su valor nutricional. “Con nuestros voluntarios participamos en la recolección y luego los distribuimos a quienes más lo necesitan”, explicó.

Si bien subrayó que se logra recuperar una cantidad importante de alimentos, sostuvo que el potencial es mucho mayor. En ese sentido, detalló que un módulo alimentario compuesto por 5 kilos de productos básicos y 4 kilos de alimentos frescos tiene un costo de entre 15 y 20 mil pesos a precio de góndola, pero puede transformarse en entre 40 y 50 raciones.

“Apelamos a la conciencia social. Si pensamos en qué gastamos 20 mil pesos al mes, y lo destinamos al Banco de Alimentos, podemos convertirlo en decenas de raciones para quienes lo necesitan”, afirmó.

Finalmente, invitó a la comunidad a colaborar a través de sus canales de contacto, como Instagram y el alias “alimentos.base”, y resaltó el compromiso de los voluntarios que trabajan de domingo a domingo para sostener la tarea solidaria.