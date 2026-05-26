Una pareja encontrada muerta en su vivienda de Jujuy por monóxido de carbono

En Jujuy, una pareja fue hallada sin vida en su hogar, presuntamente por inhalación de monóxido de carbono tras encender un brasero, mientras que la mujer había sido reportada como desaparecida.

Hoy 14:13

En un lamentable suceso, una pareja fue encontrada sin vida en el barrio Santa Rita de Jujuy, lo que ha generado un gran hermetismo en la comunidad. Según fuentes cercanas, la mujer de 46 años y su pareja de 57 años habrían fallecido debido a la inhalación de monóxido de carbono tras encender un brasero para combatir las bajas temperaturas.

La mujer había sido denunciada como desaparecida, lo que llevó a la División de Búsqueda de Personas a intensificar los esfuerzos para localizarla. Tristemente, fue en su propia vivienda donde finalmente se descubrió su cuerpo junto al de su pareja.

El hallazgo fue realizado por el personal de Criminalística de la Policía de la Provincia, quienes asistieron al lugar para llevar a cabo las pericias correspondientes. Estas investigaciones son cruciales para determinar las causas exactas del deceso de la pareja.

Las bajas temperaturas en la región han llevado a muchos a utilizar braseros, lo que aumenta el riesgo de inhalación de monóxido de carbono, un gas incoloro e inodoro que puede ser mortal. Este trágico incidente pone de manifiesto la importancia de la seguridad en el uso de calefacción en los hogares.

Las autoridades recuerdan la necesidad de instalar detectores de monóxido de carbono en los hogares, así como también de ventilar adecuadamente los espacios donde se utilizan braseros o cualquier otro tipo de calefacción. Estas medidas pueden ser vitales para prevenir incidentes similares en el futuro.

La comunidad de Jujuy se encuentra conmovida por este suceso, y se están organizando iniciativas para concientizar sobre los peligros de la inhalación de monóxido de carbono y la importancia de la prevención en el uso de calefacción.