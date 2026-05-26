“Santiago del Estero es una potencia de agro y de industrias emergentes”, destacó el embajador de China

El diplomático Wang Wei participó del primer encuentro empresarial entre la provincia y la República Popular China, realizado en el Centro Cultural del Bicentenario.

Hoy 14:55

“Santiago del Estero es una potencia de agro y de industrias emergentes”, resaltó el embajador Wang Wei, en el marco del primer encuentro empresarial entre la provincia y la República Popular China, que se llevó a cabo este martes al mediodía en el Centro Cultural del Bicentenario.

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Además del diplomático oriental, la actividad contó con la presencia del gobernador Elías Suárez; el senador Gerardo Zamora; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; el secretario de Relaciones Internacionales de la provincia, Bernardo Abruzzese, junto con representantes de sectores productivos, tecnológicos e industriales de Santiago del Estero e inversores asiáticos que trazaron una agenda en común.

La jornada representó una valiosa oportunidad para generar vínculos estratégicos, intercambiar experiencias y explorar nuevas posibilidades de cooperación, inversión y desarrollo de negocios entre ambos territorios.

La comitiva local contó con un fuerte respaldo del sector privado. Participaron representantes de la Unión Industrial de Santiago del Estero (Uisde) y la Unión Industrial Joven; la Cámara Argentina de Productores Exportadores de Carbón; la Cámara de Comercio e Industria y la de Transportistas de la provincia.

También dijeron presente la Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (Unaje), la Cámara de la Construcción, la Cámara Argentina de Economías Regionales y la Cámara Tecnológica Santiagueña, junto a empresarios y referentes del sector productivo, industrial y comercial local.

En este marco, Suárez destacó que este encuentro trasciende lo protocolar y representa una oportunidad clave para el desarrollo productivo y cultural de la provincia. Además, enfatizó que la gestión provincial apuesta firmemente a la educación, la innovación y el desarrollo científico-tecnológico como motores fundamentales de crecimiento.

En este sentido, subrayó que la tecnología no es un lujo, sino una herramienta de desarrollo indispensable para industrializar la materia prima local y generar empleo genuino.

Durante el encuentro empresarial, cuyo objetivo principal fue profundizar el conocimiento mutuo entre gobiernos, provincias y cámaras de comercio, el embajador destacó que a la República Popular China y a la Argentina los une un lazo económico y comercial sumamente sólido.

Recordó que el país asiático se consolida actualmente como el segundo socio comercial de la nación, el mayor destino de sus exportaciones agroindustriales y una de las principales fuentes de inversión extranjera directa.

Explicó que la meta de su delegación es brindar acompañamiento para elevar la eficiencia productiva, permitiendo que los productos santiagueños exportables alcancen una mayor calidad y logren diversificar su matriz productiva. Para ilustrarlo, señaló diversas oportunidades de cooperación orientadas a fomentar la producción local, definiendo a la Argentina como una auténtica potencia agropecuaria.

Detalló que desde Santiago del Estero se exportan grandes volúmenes de maíz, soja y alfalfa deshidratada hacia China, productos que el mercado asiático demanda y valora activamente.

Si bien elogió la alta competitividad y eficiencia en el eslabón de producción local, advirtió que la falta de infraestructura en el sector logístico y de transporte eleva los costos, lo que termina restando competitividad a los productos exportables en los mercados internacionales. Como un ejemplo exitoso de cooperación para revertir esta problemática, el orador ponderó la histórica participación de China en la transformación del ferrocarril Belgrano Cargas, la cual contribuyó directamente a incrementar la eficiencia logística y a reducir los costos de transporte.

Asimismo, definió a Santiago del Estero como una provincia con un enorme potencial, tanto en el agro como en las industrias emergentes. Subrayó que ningún otro país posee las ventajas de Argentina en cuanto a recursos de energía solar y eólica, los cuales consideró que pueden acoplarse perfectamente con las tecnologías y el capital chino para acompañar la transición argentina hacia un patrón energético limpio y estable.

En el plano comercial, Wang Wei describió la magnitud de su país al señalar que China cuenta con un mercado de 1.400 millones de consumidores finales, de los cuales unos 400 millones pertenecen a la clase de renta media.

Esto se traduce en un consumo anual de productos por un valor cercano a los 7 billones de dólares, siendo la mitad de esa cifra correspondiente a importaciones. Por este motivo, alentó a la producción local a incrementar su participación para ganar cuotas en ese megamercado, expresando el deseo de su gobierno de expandir no solo el comercio, sino también las inversiones compartidas.

Su propuesta principal apuntó a construir cadenas de producción locales que permitan prolongar las cadenas de valor de los productos originarios de la región, en sintonía con el enfoque actual de China basado en el desarrollo de calidad, energías limpias, agrointeligencia, logística e infraestructura.

Finalmente, destacó que la presencia en este encuentro de directivos de ocho importantes empresas chinas constituye un paso fundamental para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, favorecidas además por la existencia de un vuelo directo entre ambas naciones. Informó que la agenda continuaría con reuniones junto a instituciones académicas, enfatizando el valor del intercambio cultural.

Tras el encuentro, la comitiva encabezada por el embajador recorrió el Centro Cultural Bicentenario acompañado por las autoridades santiagueñas.