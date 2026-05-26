Milei evitó polemizar con la Iglesia y aseguró que es “altamente probable” una visita del papa León XIV

El Presidente destacó el mensaje del arzobispo Jorge García Cuerva durante el Tedeum del 25 de Mayo, afirmó que no se sintió cuestionado por sus palabras y señaló que el viaje del Sumo Pontífice a la Argentina podría concretarse en noviembre.

Hoy 15:37

El presidente Javier Milei evitó confrontar con la Iglesia, tras la homilía del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en el Tedeum, y se mostró entusiasmado por una posible visita de León XIV: “Es muy probable”.

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Milei consideró que García Cuerva dio una opinión válida” en su mensaje en la misa del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana, en el que reclamó: “Basta de arengar la división y la polarización”.

El mandatario dijo además que es “altamente probable” que el jefe de la Iglesia Católica visite la Argentina en noviembre y destacó las gestiones del canciller Pablo Quirno al respecto.

Milei consideró, en declaraciones a Radio Mitre, que García Cuerva “dio una opinión válida dentro de un encuadre, sobre las Sagradas Escrituras, donde él da su opinión", que dijo que le parece “absolutamente válida”. Dijo que entiende que “a veces hay muchas restricciones que se enfrentan al momento de estar en la silla eléctrica, que no se conocen”.

El Presidente dijo además que le parece “interesante, positivo y constructivo que una autoridad religiosa trate de mediar en esta situación, entre los que proponen el cambio y los que se resisten al cambio”, en la que dijo que hay una “discusión bastante fuerte y áspera" y que “muchas veces hay una parte que no juega limpio”.

Consultado sobre si se sintió “atacado” por las palabras de García Cuerva, Milei respondió: “Para nada. Entiendo la lógica del debate, la opinión, además (el arzobispo de Buenos Aires) lo hace de manera educada, no tengo nada de qué quejarme. Me parece que abre un diálogo y un debate. Me parece que eso es súper valioso”.