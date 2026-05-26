Conmebol dio a conocer la dura sanción a Boca y Cruzeiro por actos racistas

El organismo sudamericano sancionó a ambos clubes por los incidentes ocurridos en La Bombonera durante el partido por Copa Libertadores.

Hoy 15:58

La Conmebol confirmó una dura sanción económica contra Boca Juniors y Cruzeiro al aplicarles una multa de 100.000 dólares a cada club por actos racistas registrados durante un encuentro internacional disputado en La Bombonera.

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La penalidad fue impuesta luego de que un simpatizante local realizara gestos racistas desde las tribunas, en respuesta a provocaciones y ademanes xenófobos protagonizados previamente por un hincha del conjunto brasileño.

Tras analizar los informes oficiales y los registros del partido, el tribunal de disciplina del organismo sudamericano resolvió aplicar el principio de equidad y sancionar de la misma manera tanto al club argentino como al de Belo Horizonte.

La decisión marca un fuerte precedente dentro de la política de tolerancia cero que impulsa la Conmebol frente a conductas discriminatorias en las competencias continentales.

Boca lanzó una campaña de concientización

Luego de los incidentes y ante el riesgo de futuras sanciones más severas, la dirigencia de Boca implementó una campaña de concientización durante el último encuentro internacional frente a Universidad Católica de Chile.

Bajo el lema “El respeto es titular”, el club desplegó mensajes en redes sociales, pantallas gigantes y cartelería electrónica dentro de La Bombonera.

Además, los futbolistas exhibieron un cartel alusivo junto al equipo chileno durante la ceremonia oficial previa al partido.

Desde la institución buscan evitar reincidencias que puedan derivar en sanciones deportivas más graves, como una clausura parcial o total del estadio.

Otra multa para Boca por incumplimientos de prensa

Además de la sanción por los actos racistas, Boca recibió otra multa de 5.000 dólares por incumplir el manual de operaciones de prensa y televisión de la competencia.

Según informó la Conmebol, la infracción ocurrió tras el partido disputado en Brasil frente a Cruzeiro, donde el conjunto argentino cayó 1-0.

De acuerdo al reporte oficial, integrantes de la delegación “xeneize” no realizaron las entrevistas rápidas obligatorias en el campo de juego para las cadenas dueñas de los derechos de transmisión, incumpliendo así el protocolo comercial establecido por el organismo sudamericano.