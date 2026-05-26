El Ogro Fabbiani llegó a Europa: fue presentado en un club que jugará la Champions League

El exentrenador de Newell’s tendrá su primera experiencia fuera de la Argentina.

Hoy 16:53

Cristian Fabbiani fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Vardar Skopje, el club más ganador de Macedonia del Norte, y comenzará así su primera experiencia como director técnico en el exterior.

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El exDT de Newell’s asumirá en el vigente campeón macedonio, que además disputará la fase clasificatoria de la próxima Champions League.

La presentación fue realizada por el propio club a través de sus redes sociales, donde le dieron la bienvenida al entrenador argentino y destacaron su perfil futbolístico.

“Llega con una visión clara: un fútbol moderno, ofensivo y disciplinado”, señalaron desde la institución europea.

Fabbiani ya se encontraba en Macedonia del Norte desde principios de abril, luego de la salida de Goce Sedloski, quien dejó el cargo para asumir en la selección nacional.

Desde entonces, el “Ogro” comenzó a interiorizarse en el funcionamiento del club y del fútbol local antes de firmar oficialmente su contrato.

El Vardar Skopje viene de conquistar el 12° campeonato de su historia y clasificó a la próxima edición de la Champions League, donde iniciará su camino desde la primera ronda previa.

El equipo cerró la temporada con una impresionante racha de nueve partidos invicto, producto de ocho victorias y un empate. Además, terminó el torneo con nueve puntos de ventaja sobre su escolta y un registro de 26 triunfos, cinco empates y apenas dos derrotas.

Será el quinto ciclo de Fabbiani como entrenador. Anteriormente dirigió a Fénix, Deportivo Riestra, Deportivo Merlo y Newell’s.

En el conjunto rosarino estuvo entre febrero y octubre del año pasado, período en el que dirigió 27 encuentros, con un saldo de ocho victorias, diez empates y nueve derrotas.

Tras ser oficializado, el exfutbolista compartió un mensaje en sus redes sociales donde expresó su emoción por este nuevo desafío en Europa.

“Hoy estoy viviendo una experiencia única. A los 42 años estoy en Europa, en el club con más trofeos de Macedonia. Y me pasa lo mejor que le puede pasar a un entrenador: competir en la Champions League”, escribió.