Causa Cuadernos: la ex de Centeno dijo que fue “usada de testaferro” y negó conocer las anotaciones

Hilda Horovitz declaró ante el tribunal y apuntó contra el chofer por los maltratos sufridos durante la relación.

Hoy 16:51

Hilda Horovitz, expareja de Oscar Centeno, declaró este martes en el juicio oral por la causa Cuadernos y apuntó duramente contra el exchofer, a quien acusó de haberla “usado de testaferro” y de ejercer violencia durante la relación. Además, aseguró que nunca leyó el contenido de los famosos cuadernos pese a haberlos visto guardados en un ropero.

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Durante su testimonio ante el Tribunal Oral Federal 7, Horovitz explicó que decidió acudir a Comodoro Py en 2017 para denunciar a Centeno por los maltratos que sufría. “Me cagó a trompadas”, afirmó al recordar la relación que mantuvo con el chofer entre 2006 y 2016.

La mujer sostuvo que Centeno “anotaba todo” y relató que él mismo le había contado que escribía esos cuadernos por si algún día se quedaba sin trabajo. Sin embargo, insistió en que jamás leyó las anotaciones ni conocía el contenido de los registros vinculados a los supuestos recorridos y traslados de dinero.

Horovitz también sembró dudas sobre su primera declaración judicial, realizada en noviembre de 2017. Frente al tribunal reconoció que no recuerda si en aquel momento habló sobre los cuadernos o sobre bolsos con dinero. “No estoy segura”, expresó durante la audiencia.

En otro tramo de su declaración, explicó que eligió al fiscal Carlos Stornelli porque entendía que era el único que iba a escucharla. Según relató, buscó información sobre la causa del Gas Natural Licuado y decidió acudir directamente a Comodoro Py para hablar de Centeno y de las agresiones que sufría.

“Yo fui testaferro de Centeno”, afirmó ante los jueces. Contó que el chofer utilizaba su nombre para registrar vehículos y manejar distintos bienes sin que figuraran a nombre de él. Incluso aseguró que llegó a tener una flota de autos de remisería vinculada a un monotributo que Centeno le hizo abrir.

La defensa del exfuncionario Roberto Baratta puso el foco en presuntas irregularidades vinculadas a aquella primera declaración de Horovitz. El abogado Carlos Beraldi advirtió que el acta judicial aparece firmada por el entonces juez Claudio Bonadio, mientras que la testigo aseguró que “siempre” habló con Stornelli.

Horovitz recordó además que descubrió los cuadernos “de casualidad” mientras revisaba documentación guardada por Centeno en un ropero de dos puertas. Allí, según explicó, había papeles, libretas y distintos documentos personales, aunque reiteró que nunca leyó lo que estaba escrito.

La mujer también hizo referencia a Jorge Bacigalupo, el policía retirado amigo de Centeno que recibió originalmente los cuadernos antes de que llegaran al periodista Diego Cabot y luego al fiscal Stornelli. Según indicó, Bacigalupo también figuraba como testaferro en algunos bienes relacionados con el chofer.

El juicio oral por la causa Cuadernos comenzó en noviembre pasado y tiene entre los acusados a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios, investigados por presuntas maniobras de corrupción vinculadas a contratos de obra pública, energía y transporte entre 2003 y 2015.