El Changuito Zeballos podría despedirse de Boca en una noche clave de Copa Libertadores

Exequiel Zeballos podría disputar este jueves su último partido con la camiseta de Boca Juniors. El delantero santiagueño aparece como posible titular frente a Universidad Católica, en un duelo decisivo por la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, mientras crecen las versiones sobre su inminente salida del club.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El “Changuito” tendría la oportunidad de ir desde el arranque debido a las lesiones de Adam Bareiro y Miguel Merentiel, aunque en Boca todavía no descartan completamente al delantero uruguayo.

La situación contractual de Zeballos es el principal motivo que empuja una posible transferencia. Las negociaciones para renovar su vínculo quedaron estancadas y tanto el jugador como la dirigencia coinciden en que lo mejor es concretar una venta en este mercado de pases para evitar que quede libre.

En ese contexto apareció con fuerza el interés de Napoli, club que ya tendría acordado el contrato con el futbolista y que prepararía una oferta formal en los próximos días para avanzar por su ficha.

La cláusula de rescisión del atacante es de 15 millones de euros, aunque en Boca entienden que, teniendo en cuenta que le quedan apenas seis meses de contrato, una cifra cercana a los 10 o 12 millones podría ser suficiente para cerrar la operación.

Por ahora no existe una propuesta oficial del club italiano, pero en la dirigencia “xeneize” ya dan señales de que el ciclo del santiagueño estaría cerca de terminar.

La postura de Boca es clara: no quieren que Zeballos llegue al último tramo de su contrato sin renovar, ya que eso le permitiría negociar libremente con otros clubes a partir de enero de 2027.

Mientras tanto, el destino le abrió una puerta inesperada. Luego de perder terreno tras una grave lesión muscular, el delantero vuelve a tener la chance de ser protagonista en un partido trascendental.

Si finalmente es titular junto a Milton Giménez, el “Changuito” tendrá la oportunidad de despedirse de La Bombonera en una noche de Copa que puede quedar marcada para siempre en su carrera.