Menem y Caputo bajaron la tensión interna y el Gobierno acelera un nuevo paquete de reformas

Convocados por Manuel Adorni, los principales referentes del oficialismo se reunieron en Casa Rosada para ordenar la agenda legislativa y mostrar unidad tras semanas de internas cruzadas.

Hoy 16:22

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este martes en Casa Rosada en medio de un escenario marcado por las tensiones internas dentro del oficialismo. El encuentro fue encabezado por Manuel Adorni y reunió a las principales figuras del entorno presidencial, entre ellas Santiago Caputo y Martín Menem, quienes en los últimos días habían protagonizado fuertes cruces indirectos.

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La reunión se llevó a cabo en el despacho del jefe de Gabinete y se extendió durante aproximadamente dos horas. Además de Adorni, participaron Karina Milei, Luis Caputo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem e Ignacio Devitt, entre otros funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza.

Desde el oficialismo buscaron transmitir una señal de distensión luego de semanas de conflicto interno. Según deslizaron fuentes cercanas al encuentro, el clima fue “bueno” y predominó una sensación de “paz” entre los distintos sectores del Gobierno.

Uno de los principales objetivos de la mesa política fue revisar el estado de los proyectos legislativos impulsados por la Casa Rosada y definir prioridades para las próximas semanas. El Ejecutivo pretende avanzar con una batería de reformas antes de que la actividad parlamentaria se ralentice por el inicio del Mundial.

Entre los temas analizados apareció el llamado “Súper RIGI”, un régimen de promoción de inversiones vinculado al litio, autos eléctricos, paneles solares y energías renovables. También figuran iniciativas relacionadas con la regulación del lobby, la ludopatía y cambios en el etiquetado frontal de alimentos.

Dentro del oficialismo aseguran además que se prepara un cuarto paquete de reformas que incluiría modificaciones en la Ley General de Sociedades y nuevas desregulaciones económicas vinculadas al mercado de capitales, seguros e inversiones.

La reunión también sirvió para revisar la relación con gobernadores y bloques aliados, fundamentales para conseguir respaldo en el Congreso. En la Casa Rosada consideran clave mantener acuerdos políticos para avanzar con proyectos como la reforma política, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y distintas iniciativas económicas.

El trasfondo de la reunión estuvo atravesado por las recientes disputas entre el sector de Santiago Caputo y los Menem. La tensión había escalado luego de acusaciones cruzadas por operaciones políticas en redes sociales, lo que abrió dudas sobre la convivencia interna dentro del oficialismo.

Sin embargo, en las últimas horas el propio Javier Milei impulsó gestos públicos para mostrar unidad. Durante los actos por el 25 de Mayo, Caputo y los Menem compartieron recorridas y fotos junto al Presidente, mientras que desde ambos sectores señalaron que seguirán participando de la mesa política cuando sean convocados.

Mientras tanto, el Congreso enfrenta una fuerte acumulación de proyectos pendientes, especialmente en el Senado. Allí esperan tratamiento distintas iniciativas oficiales, acuerdos judiciales, pliegos y reformas económicas, en un escenario donde el Gobierno busca ganar volumen legislativo y mantener iniciativa política en medio de las tensiones internas.