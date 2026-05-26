"No deberían pasar estas cosas": el reclamo de la madre de David Guerra tras la fuga y recaptura de uno de los acusados

Daniela Guerra expresó su indignación en diálogo con Radio Panorama luego de enterarse de que uno de los imputados por el crimen de su hijo escapó de la Alcaidía de Los Flores.

Hoy 16:19

La fuga y posterior recaptura de Juan Gabriel “Juancito” Rodríguez, uno de los acusados por el asesinato del guardiacárcel David Gabriel Frontera Guerra, volvió a abrir una herida que nunca terminó de cerrar para su familia.

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En una entrevista concedida a Radio Panorama, Daniela Guerra, madre de la víctima, relató el profundo impacto que le provocó conocer la noticia y aseguró que la situación la hizo revivir los momentos más dolorosos desde el crimen ocurrido en noviembre de 2024.

“La situación es volver a ese día negro, a esa noche oscura, cuando lo asesinaron sin piedad a mi hijo”, expresó conmovida.

La mujer contó que se enteró de la fuga por una amiga de su hijo que vive en Tierra del Fuego y cuestionó que una persona acusada de un hecho tan grave haya logrado escapar de un lugar de detención.

“Esto no solo me impacta a mí y a mi familia, sino a toda la sociedad”, sostuvo, y remarcó que quienes tienen la responsabilidad de custodiar detenidos deben rendir cuentas por lo ocurrido.

Durante la entrevista, Daniela reclamó que se investigue lo sucedido y pidió que existan consecuencias para quienes pudieron haber fallado en los controles que permitieron la evasión.

“Quiero creer en la Justicia, quiero creer que va a haber alguna sanción para estos servidores públicos”, manifestó.

“Mi hijo servía a la comunidad”

A lo largo de la conversación, la madre de David recordó que su hijo era guardiacárcel y destacó su vocación de servicio. También habló del vacío que dejó su muerte y del esfuerzo cotidiano para continuar adelante.

“Mi hijo ya no lo tengo conmigo. Mi hijo servía también, era de servicio y trabajaba”, expresó.

La mujer sostuvo que el temor de la familia no se limita a lo ocurrido con la reciente fuga, sino a la posibilidad de que hechos similares vuelvan a repetirse.

“Necesito saber que la Justicia actúe porque estos asesinos son muy peligrosos y que no haya otro David Frontera Guerra”, afirmó.

El recuerdo de la última noche

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando recordó la madrugada en la que asesinaron a su hijo.

Daniela contó que David había salido y luego debía incorporarse a su trabajo. Ella lo esperaba en su casa, sin imaginar el desenlace que tendría aquella noche.

“Yo lo estaba esperando a mi hijo y mi hijo no volvía. Me llamaron de la comisaría y pensé que había sido un golpe nada más. Me dijeron que era un accidente de tránsito”, recordó.

Sin embargo, con el correr de las horas, la familia descubrió que no se trataba de un accidente, sino de un homicidio que conmocionó a Santiago del Estero.

“No era un accidente de tránsito. Fue un asesinato brutal, atroz”, señaló.

A la espera del juicio

Mientras la causa avanza hacia el juicio oral, Daniela aseguró que continuará reclamando justicia por su hijo y pidió que los responsables reciban una condena acorde a la gravedad del hecho.

“Quiero una justicia justa y perpetua para los asesinos de mi hijo, para que él pueda descansar en paz”, concluyó.

La entrevista se produjo pocas horas después de que Rodríguez fuera recapturado por la Policía, luego de permanecer prófugo durante tres días tras escapar de la Alcaidía de la Departamental 16 del barrio Los Flores.

La entrevista completa: