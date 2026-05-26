Encontraron y recapturaron al acusado por el crimen de David Frontera Guerra tras permanecer tres días prófugo

Juan Gabriel Rodríguez, conocido como “Juancito”, había escapado de la Alcaidía de la Departamental 16 y era intensamente buscado por la Policía. Fue localizado anoche en el barrio Siglo XXI y quedó nuevamente detenido.

Hoy 15:56

Tras permanecer tres días prófugo, la Policía logró recapturar a Juan Gabriel “Juancito” Rodríguez (28), uno de los acusados por el asesinato del guardiacárcel David Gabriel Frontera Guerra, crimen ocurrido en noviembre de 2024.

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El joven se había fugado de la Alcaidía de Varones de la Departamental 16 del barrio Los Flores, donde permanecía alojado con prisión preventiva por la causa que investiga el homicidio del agente penitenciario. Su ausencia fue detectada durante una requisa realizada por el personal de seguridad, cuando ya había abandonado el lugar.

A partir de entonces se desplegó un amplio operativo de búsqueda en el que participaron efectivos de la División Búsqueda de Personas y de las brigadas de investigaciones de las comisarías 45 y 51.

De acuerdo con las averiguaciones realizadas durante la investigación, los pesquisas sospechaban que Rodríguez había recibido ayuda apenas escapó y que habría permanecido oculto en una vivienda de Puestito San Antonio, en la zona sur de la capital. Incluso, las versiones recolectadas por los investigadores indicaban que durante los días que estuvo evadido se habría movilizado por distintos sectores de la ciudad.

Con información considerada clave por los investigadores, el fiscal Ramón Alfonzo y el juez de Control y Garantías Gastón Merino fueron informados sobre los avances del operativo y autorizaron las medidas correspondientes para concretar la detención.

Finalmente, cerca de las 22 de anoche, los efectivos localizaron a Rodríguez en el sector conocido como las cuatro plazas del barrio Siglo XXI, donde se encontraba reunido con otros jóvenes.

Los policías montaron un procedimiento y lograron reducirlo sin inconvenientes. Luego de ser esposado, fue trasladado en un patrullero hasta la Comisaría 45 del barrio El Vinalar, donde quedó alojado nuevamente a disposición de la Justicia.

Rodríguez está imputado por el homicidio de David Gabriel Frontera Guerra, quien fue asesinado durante la madrugada del 17 de noviembre de 2024 tras ser interceptado y brutalmente agredido en inmediaciones del canal San Martín, en un hecho que conmocionó a la provincia.