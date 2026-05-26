Julián Álvarez reveló el objetivo de Argentina en el Mundial y habló de la posible despedida de Messi

El delantero se refirió sobre el objetivo de la Selección en el Mundial 2026 y la posible despedida de Messi: “Será un torneo muy especial para todos”.

Hoy 16:19

Julián Álvarez palpita el inicio del Mundial 2026 y dejó en claro cuál será el gran objetivo de la Selección argentina: volver a pelear por el título y llegar hasta la final.

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A pocos días del debut en Norteamérica, el delantero habló sobre el presente del equipo de Lionel Scaloni, el desafío de defender la corona obtenida en Qatar 2022 y la posibilidad de que sea el último Mundial de Lionel Messi.

“Como argentino, siempre la ilusión está y siempre pensamos en ser campeones, no va a ser de otra forma. Queremos llegar a la final, sabemos que no es fácil, que cuesta mucho y los detalles cuentan, pero estamos preparados de la mejor forma y vamos pasito a pasito”, expresó Álvarez en diálogo con FIFA.com.

La “Araña”, una de las figuras del seleccionado, también se refirió al orgullo que significa disputar una Copa del Mundo como campeón vigente.

“Jugar este Mundial como campeones es increíble. Siento un inmenso orgullo. Queremos defender el título y, ¿por qué no?, volver a darle esa alegría a nuestra gente”, aseguró.

Álvarez fue una pieza clave en la conquista de Qatar 2022, donde marcó cuatro goles: uno ante Polonia, otro frente a Australia y dos contra Croacia en semifinales. Ahora llega al Mundial 2026 como una de las principales cartas ofensivas del equipo argentino.

La competencia con Lautaro Martínez

El delantero también habló sobre la competencia interna con Lautaro Martínez, otro de los grandes referentes ofensivos de la Selección.

“Competimos y compartimos en la cancha. Para mí es un placer. Cuando jugamos juntos lo hicimos bien y cuando le toca a uno o al otro, lo importante es que todos queremos lo mejor para el equipo”, sostuvo.

Además, remarcó que esa competencia eleva el nivel del grupo: “Esa competencia interna hace que el otro crezca, que sea mejor cada día”.

El posible último Mundial de Messi

Uno de los temas más sensibles de la entrevista fue la posible despedida mundialista de Lionel Messi. Álvarez reconoció que el torneo tendrá una carga emocional especial para todo el plantel.

“Todos sabemos que este podría ser el último Mundial de Leo, probablemente por su edad, aunque la decisión es suya. Será un Mundial muy especial, sobre todo por eso”, afirmó.

Y agregó: “No solo para nosotros, sus compañeros, y para todos los argentinos, sino también para cualquiera que lo vea y lo siga, porque es el mejor jugador de todos los tiempos. Tiene un enorme impacto en todo el mundo”.

Argentina quiere seguir haciendo historia

Consultado sobre la posibilidad de que la Selección argentina entre en la discusión como uno de los mejores equipos de la historia si vuelve a consagrarse, Álvarez fue contundente.

“Si volvemos a ganar el Mundial, pasará a la historia porque nos convertiríamos en bicampeones del mundo, además de haber ganado dos títulos de la Copa América en el medio”, señaló.

“Los últimos años marcaron una época dorada para nuestro país y esperemos que estos grandes logros continúen, porque nos haría muy felices a todos”, completó.

La Selección argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Jordania y Austria en el Mundial 2026. El debut será ante el seleccionado africano el martes 16 de junio, desde las 22:00.