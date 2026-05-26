Irán acusó a Estados Unidos de violar el alto al fuego y advirtió que responderá a los ataques militares

Teherán denunció que las fuerzas estadounidenses bombardearon instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones en el sur del país pese a la tregua vigente.

Hoy 15:44

El gobierno de Irán acusó este martes a la Casa Blanca de haber violado el frágil alto al fuego, después de los bombardeos nocturnos de Estados Unidos contra instalaciones iraníes de lanzamiento de misiles y embarcaciones.

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“El ejército terrorista estadounidense, que continúa con sus acciones ilegales e injustificadas desde el alto el fuego (...) ha cometido en las últimas 48 horas una grave violación del alto el fuego en la provincia de Hormozgan”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado.

La Cancillería agregó que Irán “no dejará sin respuesta ningún acto hostil y no dudará en defenderse”, sin dar más detalles.

El alto el fuego acordado el 8 de abril entre Estados Unidos e Irán fue seguido de semanas de estancamiento y amenazas, hasta que en los últimos días ambas partes informaron de avances en las conversaciones.

Sin embargo, las esperanzas de paz se truncaron con el ataque estadounidense a Irán y el anuncio de Israel el lunes de que intensificará su ofensiva en Líbano

Cómo fue el ataque estadounidense a Irán

Según el Mando Central de Estados Unidos (Centcom), el ataque del martes tuvo como objetivo instalaciones de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes que intentaban colocar minas.

Según la agencia marítima británica UKMT, una “explosión externa” dañó un petrolero frente a las costas de Omán, pero tanto la tripulación como el buque están a salvo.

Medios estatales iraníes reportaron explosiones nocturnas en Bandar Abás, una ciudad costera del sur cercana al estrecho de Ormuz. Los Guardianes de la Revolucióniraníes afirmaron que sus fuerzas habían derribado un dron estadounidense que penetró en su espacio aéreo y dijeron que dispararon contra un avión de combate F-35.

Por su parte, el líder supremo Mojtaba Jamenei dijo en una declaración difundida en la televisión estatal, que Washington está perdiendo influencia y que se aleja “cada día más de su antiguo estatus” en el golfo Pérsico.

“Estados Unidos ya no tiene un lugar seguro en la región para llevar a cabo sus agresiones”, estimó Jamenei, que no ha aparecido en público desde que asumió el cargo a principios de marzo en sucesión de su padre, Ali Jamenei, muerto el primer día de guerra.

Según él, los países del Golfo, atacados casi a diario por Irán en represalia por la ofensiva israelí-estadounidense que empezó el 28 de febrero, “no servirán más de escudo para las bases norteamericanas”.