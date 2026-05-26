Investigan la muerte de un hombre en alojamiento transitorio de Salta

Un hombre falleció en un alojamiento transitorio de Salta tras sufrir una descompensación, generando una investigación policial sobre el incidente.

Hoy 16:23

Un hombre ha fallecido durante la noche del domingo en un alojamiento transitorio ubicado en la zona sur de Salta, tras sufrir una descompensación mientras se encontraba con su pareja.

Según fuentes policiales, el hecho ocurrió en el motel La Siesta, situado sobre calle J. A. Fernández al 1900, un establecimiento conocido en la región.

El hombre, que residía en General Güemes, había ingresado minutos antes al motel acompañado por una mujer, lo que indica que el incidente se desarrolló en un entorno privado.

Mientras ambos se encontraban en la habitación, el hombre comenzó a sentirse mal y sufrió una fuerte descompensación, lo que alarmó a su pareja.

Ante la emergencia, la mujer solicitó inmediatamente ayuda al personal del motel, quienes actuaron con rapidez y dieron aviso al sistema de emergencias.

Minutos después, una ambulancia del SAMEC llegó al lugar, aunque, a pesar de las maniobras de reanimación, los profesionales de la salud confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales.

En la escena, trabajó el personal de la Policía de Salta y peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes llevaron a cabo las diligencias necesarias para esclarecer las causas del fallecimiento.

Preliminarmente, se sospecha que la muerte fue de origen natural, atribuida a una descompensación cardíaca, aunque se espera el informe forense para confirmar esta hipótesis.