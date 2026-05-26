Juanfer Quintero no jugará ante Blooming y crecen las dudas sobre su continuidad en River

El colombiano no será convocado para el último partido del semestre y su futuro en el Millonario quedó envuelto en incertidumbre tras la final perdida ante Belgrano.

Hoy 15:36

Juan Fernando Quintero no estará entre los convocados de River para el partido de este miércoles frente a Blooming, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y su futuro en el club empieza a llenarse de interrogantes.

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Si bien la decisión ya había sido acordada entre el futbolista y el cuerpo técnico para que el colombiano comenzara a enfocarse en la Copa del Mundo, el contexto que rodea su situación genera cada vez más dudas sobre su continuidad en Núñez.

Las conversaciones entre Quintero y Eduardo Coudet se dieron luego de que River asegurara su clasificación a la próxima instancia del certamen continental, aunque todavía resta definir si avanzará directamente a octavos de final o deberá disputar dieciseisavos.

La idea del cuerpo técnico es preservar al futbolista y evitar cualquier riesgo físico antes de sumarse a la Selección Colombia. En ese sentido, desde el entorno del jugador y desde el club desmintieron problemas físicos del “10”.

Además de Quintero, tampoco estará disponible Marcos Acuña, quien arrastra molestias físicas.

Sin embargo, la situación del colombiano quedó bajo la lupa luego de la final del Torneo Apertura ante Belgrano, donde tuvo muy pocos minutos y fue suplente en un partido clave.

La escasa participación del mediocampista alimentó rumores sobre un posible alejamiento y volvió a tomar fuerza tras las recientes declaraciones de su representante, Rodrigo Riep, quien dejó abierta la posibilidad de una salida a mitad de año.

Aunque Quintero tiene contrato con River hasta diciembre de 2027, en el entorno del club ya reconocen que existe una fuerte incertidumbre sobre su futuro.

La final perdida en Córdoba también dejó en evidencia una realidad incómoda para el colombiano: actualmente no aparece como prioridad para Coudet dentro del equipo titular.

De hecho, desde el entorno del jugador remarcaron que estaba en condiciones físicas de ingresar antes en el encuentro disputado en el Mario Alberto Kempes. Finalmente, el DT decidió utilizarlo recién cuando el partido parecía encaminarse al tiempo suplementario.

En River consideran a Quintero una pieza importante por su liderazgo y creatividad ofensiva, pero la idea de Coudet sería utilizarlo de manera más eventual que permanente como titular.

Ahora, el futuro del colombiano dependerá de la charla pendiente que tendrá con el entrenador de cara al próximo semestre. Allí intentarán definir si existe un punto de acuerdo para continuar o si finalmente sus caminos se separan.