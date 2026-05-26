“Vamos a llegar hasta el final”: el duro relato de la madre del niño de 7 años víctima de racismo por un santiagueño

La mujer contó cómo descubrió que el acusado fotografiaba y filmaba a su hijo durante un viaje turístico en Brasil. “Creo que va mucho más allá del racismo”, aseguró.

Hoy 14:38

La madre del niño de 7 años que fue víctima de un episodio de racismo en Brasil habló públicamente sobre lo ocurrido y relató el dramático momento que vivió durante un viaje turístico en el estado de Minas Gerais.

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El hecho ocurrió a bordo del tradicional tren Maria Fumaça, donde fue detenido el arquitecto santiagueño Eduardo Ignacio Murias, de 63 años, acusado de fotografiar y filmar al menor sin autorización y enviar mensajes racistas a través de WhatsApp.

En diálogo con el medio brasileño G1, la mujer, oriunda de Río de Janeiro, contó que el viaje había sido organizado hacía tres meses con motivo de su cumpleaños y que era la primera vez que salía de su estado junto a su hijo.

“Cuando sucedió, mi instinto maternal se activó. Algunas personas me sujetaron diciendo que no querían que perdiera los estribos”, relató.

Según explicó, tomó conocimiento de la situación gracias a la advertencia de otros pasajeros, quienes le señalaron que el hombre sentado frente a ellos estaba tomando imágenes del niño.

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Al ser confrontado, Murias negó inicialmente haber sacado fotos y se resistió a mostrar su celular. Sin embargo, ante la insistencia de los presentes, terminó entregando el teléfono.

Fue entonces cuando la madre encontró fotos y videos de su hijo enviados en conversaciones de WhatsApp, junto con mensajes racistas escritos en español.

Según trascendió, en esos chats el acusado hacía comentarios sobre el color de piel del niño e incluso sugería que podía “llevarlo como esclavo”. En otra conversación también habría hecho referencias a “tomar una esclava” para el cuidado de las nietas de una interlocutora.

La mujer sostuvo que el episodio podría ir más allá de un caso de discriminación. “Vamos a llegar hasta el final, porque estas cosas no pueden suceder. Es racismo, pero creo que va mucho más allá de eso: creo que podría estar vinculado al tráfico de menores”, afirmó.

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Además, aseguró que revisaron el celular del acusado y encontraron “otras pruebas”. También indicó que en la mochila del hombre había una importante cantidad de dinero en distintas monedas, entre dólares, pesos y reales.

La madre contó que el niño comprendió lo ocurrido y quedó profundamente afectado. “Mi hijo está muy asustado. Se siente avergonzado por la situación, está callado; no se encuentra bien. Lo veo acorralado, presionado, con una mirada triste”, expresó.

Tras la denuncia, la Justicia de Minas Gerais convirtió la detención en prisión preventiva mientras avanza la investigación. Murias permanece detenido en la cárcel del municipio de São João del-Rei.

Por su parte, la empresa VLI, encargada del ferrocarril turístico, emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido, condenó el racismo y aseguró que continuará colaborando con las autoridades brasileñas.