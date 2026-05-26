River prepara una fuerte limpieza: más de diez jugadores podrían irse tras el golpe ante Belgrano

La derrota en la final del Torneo Apertura aceleró los tiempos de una renovación que ya estaba en análisis.

Hoy 14:08

River empieza a preparar una profunda renovación de su plantel de cara al segundo semestre del año, luego de la derrota ante Belgrano en la final del Torneo Apertura. Aunque la caída en Córdoba aceleró los tiempos, la evaluación interna ya estaba en marcha.

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La dirigencia y el entrenador Eduardo Coudet consideran que el equipo necesita una reestructuración importante tras una primera mitad de año irregular. Por eso, hay más de diez jugadores que podrían buscar salida en el próximo mercado de pases.

La lista incluye futbolistas con poco rodaje, rendimientos por debajo de lo esperado, situaciones contractuales por resolver y otros casos en los que el club podría evaluar ofertas para generar ingresos.

Entre los nombres que aparecen con chances de irse están Paulo Díaz, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Ulises Giménez, Lautaro Rivero, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero, Santiago Lencina, Facundo Colidio, Ian Subiabre y Maximiliano Salas.

Uno de los casos más resonantes es el de Juan Fernando Quintero. Días atrás, su representante había dejado abierta la posibilidad de una salida al señalar que, después de la Copa del Mundo, analizarían el futuro del colombiano.

Tras la derrota ante Belgrano, donde apenas sumó algunos minutos, la situación de Juanfer volvió a quedar bajo la lupa de los hinchas. Su continuidad no está asegurada y su nombre forma parte del grupo de futbolistas que podrían emigrar.

Los casos de Ian Subiabre, Lautaro Rivero, Santiago Lencina y Facundo Colidio están más vinculados con la posibilidad de concretar ventas importantes que puedan beneficiar tanto a los jugadores como al club.

En tanto, otros nombres como Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ulises Giménez, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño y Maximiliano Salas atraviesan un presente futbolístico complejo y no son considerados piezas clave por Coudet para la segunda parte de 2026.

Los casos de Castaño y Salas son particulares, ya que River realizó fuertes inversiones por ellos. En Núñez saben que será difícil recuperar cifras cercanas a lo pagado, pero buscarán hacer caja si aparecen propuestas concretas.

Más allá de las intenciones de la dirigencia, del cuerpo técnico y de los propios futbolistas, el futuro de cada uno dependerá de lo que marque el mercado de pases. Algunos juveniles también podrían salir a préstamo en busca de mayor continuidad.