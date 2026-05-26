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SANTIAGO DEL ESTERO | 26 MAY 2026 | 21º
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Policiales

Un móvil policial fue impactado desde atrás por una camioneta en plena avenida Belgrano

El siniestro vial ocurrió en la intersección con calle Sol Mercedes Guerra. El patrullero permanecía detenido aguardando el cambio de semáforo cuando fue embestido.

Hoy 13:05

Un accidente de tránsito que involucró a un móvil policial y una camioneta alteró el tránsito de este martes por la mañana en la ciudad Capital. El hecho ocurrió alrededor de las 10 en la intersección de avenida Belgrano y Sol Mercedes Guerra.

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Según se informó, el patrullero pertenece al Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 3 Zona Sur y era conducido por Víctor Manuel Zurita, agente de Policía de 26 años.

El otro vehículo involucrado fue una camioneta Toyota Hilux, al mando de Luis Alberto Fioriti, de 29 años.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el móvil policial circulaba por avenida Belgrano en sentido norte-sur y permanecía detenido aguardando la habilitación del semáforo cuando fue impactado desde atrás por la camioneta, que transitaba en la misma dirección.

Por fortuna, no hubo que lamentar heridos solo algunos daños materiales.

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